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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۳۴

رییس هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه هرمزگان:

۱۴۵۱شعبه اخذ رای برای انتخابات مجلس خبرگان در هرمزگان فعال می شود

۱۴۵۱شعبه اخذ رای برای انتخابات مجلس خبرگان در هرمزگان فعال می شود

بندرعباس - رییس هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه هرمزگان گفت: ۱۴۵۱ شعبه برای انتخابات خبرگان فعال خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب بهادری با اشاره به اینکه نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری نیز می بایست کتباً روسای ستاد خود را به فرمانداری بندرعباس اعلام کنند، افزود: در سراسر استان هرمزگان ۱۴۵۱ شعبه آماده دریافت آرا مردم خواهند بود.

وی گفت: برابر ابلاغیه شورای نگهبان به ستاد انتخابات استان، ۳ داوطلب در ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری رقابت می کنند.

بهادری با اشاره به اینکه هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری دارای یک کرسی خواهد بود ادامه داد: در این دوره از انتخابات مجلس خبرگان آقایان محسن ابراهیمی، سید ناصر محمدی هنزائی و محمد ابراهیمی در حوزه هرمزگان به رقابت خواهند پرداخت.

سرپرست فرمانداری بندرعباس با اشاره به اینکه تبلیغات نامزد های انتخابات مجلس خبرگان از ۲۵ بهمن ماه آغاز شده، تصریح کرد: داوطلبان می توانند تا ساعت ۸ صبح روز ۹ اسفند ماه تبلیغات کنند.

گفتنی انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفند ماه برگزار می شود.

کد مطلب 6027211

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