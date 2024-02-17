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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۵۷

استاندار کرمان خبر داد؛

تعریف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه محرومیت زدایی در کرمان

تعریف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه محرومیت زدایی در کرمان

کرمان_ استاندار کرمان از تعریف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه محرومیت‌زدایی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی فداکار، عصر شنبه در جلسه شورای معادن استان کرمان که در محل استانداری برگزار شد گفت: طی هماهنگی انجام شده با قرارگاه محرومیت‌زدایی، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه در استان کرمان در حوزه‌های مختلف از جمله آبخیزداری، جالیز، راه‌های روستایی، خانه‌های محرومان و غیره اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه ۷۰ هزار میلیارد تومان این اعتبار باید از طرف استان تأمین شود افزود: بر اساس ماده ۸۳ آئین‌نامه اگر طی دو مرحله برگزاری مزایده شرکت‌کننده‌ای نباشد، می‌توان آن را به متقاضیان واگذار کرد و لذا به بخش خصوصی جهت خدمات‌رسانی به مردم در حوزه‌های مختلف استان برای محرومیت‌زدایی واگذار می‌شود.

کد مطلب 6027215

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