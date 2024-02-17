شرایط برای برگزاری یک انتخابات باشکوه‌ و سالم در مرکزی فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص‌الائمه عصر شنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: در راستای برگزاری انتخابات در اسفندماه سال جاری همه نهادها و دستگاه‌های نظارتی و مجری با قوت پای کار هستند و هیچ مشکلی در این راستا وجود ندارد.

وی تاکید کرد: با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته در بزرگترین رویداد سیاسی امسال، حضور مردم حماسه ساز خواهد بود و کارنامه درخشانی در تاریخ استان مرکزی ثبت می‌کنند.

استاندار مرکزی گفت: فرآیند انتخاب از تمام جوانب بررسی شده و باید اذعان داشت که شرایط در راستای برگزاری انتخابات پرشور، امن و سالم فراهم است و در این خصوص از دیگر استان‌ها پیشی گرفته است.