به گزارش خبرنگار مهر امیر سرتیپ دوم سلیمان طاهری بعد از ظهر شنبه در محفل انس و الفت نیروهای مسلح استان کرمانشاه، اظهار کرد: امروز به فضل الهی و به برکت خون پاک شهیدان وحدت، برادری و هم‌افزایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران تحت زعامت فرمانده معظم کل قوا موجب عزت، امنیت و آرامش ایران عزیز شده است.

وی با اشاره به اینکه اتحاد و ایمان به خدا رمز پیروزی در دفاع مقدس بود، افزود: وحدت میان ارتش و سپاه همواره موجب اقتدار کشور و شکست توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی شده است.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب نزاجا تاکید کرد: این وحدت و همدلی دستاوردهای ارزشمند و افتخارات عظیمی را برای ایران اسلامی به ارمغان آورده است.

طاهری با اشاره به برگزاری این محفل در کرمانشاه، خاطرنشان کرد: برگزاری محفل انس و الفت نیروهای مسلح باعث همدلی نیروهای مسلح، دلگرمی مردم و هراس دشمنان این مرز و بوم می‌شود.