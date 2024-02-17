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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۲۱

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه خبر داد؛

دستگیری سارق معابر و اماکن عمومی کرمانشاه

دستگیری سارق معابر و اماکن عمومی کرمانشاه

کرمانشاه- فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری سارق معابر و اماکن عمومی کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا دلیری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از وقوع چند مورد سرقت معابر و اماکن عمومی در کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران کلانتری ۱۳ فردوسی با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی یک سارق شده و در عملیاتی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی‌ها به ارتکاب ۸ فقره سرقت معابر و اماکن عمومی اعتراف کرد.

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای این متهم، گفت: این متهم برای صدور حکم لازم تحویل مراجع قضائی شد

کد مطلب 6027240

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