دستگیری سارق معابر و اماکن عمومی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا دلیری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از وقوع چند مورد سرقت معابر و اماکن عمومی در کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران کلانتری ۱۳ فردوسی با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی یک سارق شده و در عملیاتی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی‌ها به ارتکاب ۸ فقره سرقت معابر و اماکن عمومی اعتراف کرد.

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای این متهم، گفت: این متهم برای صدور حکم لازم تحویل مراجع قضائی شد