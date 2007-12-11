نمایشگاه هفته پژوهش استانی در استان تهران برگزار نمی شود / معرفی چهار طرح برتر پژوهشی استان تهران

مرتضی زالی - دبیر ستاد هفته پژوهش استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح روند شکل گیری هفته پژوهش و فناوری استانی گفت: اولین جلسه ستاد هفته پژوهش استانها در شهریور ماه برگزار شد و مقرر شد تا استانداریها برنامه ریزی کنند و برنامه های خود را به ستاد ملی معرفی کنند.

وی اضافه کرد : در ابتدای کار که ستاد ملی هفته پژوهش تصمیم گرفت تا هفته پژوهش استانی با تمام اختیارات توسط استانداریها برگزار شود، استانداریها که تاکنون سابقه اجرایی در حوزه پژوهش نداشتند، معتقد بودند که دانشگاهها متولی پژوهش هستند و باید این کار به آنها سپرده شود.

زالی افزود : در نهایت مقرر شد که دبیری هفته پژوهش استانی به یکی از دانشگاهها سپرده شود. در ابتدا دانشگاه صنعتی شریف به عنوان دبیرخانه ستاد هفته پژوهش استانی در نظر گرفته شد اما هیئت رئیسه این دانشگاه نپذیرفت و هیچ دانشگاهی نیز دبیری هفته پژوهش استان قبول نکرد.

وی ادامه داد : دومین جلسه ستاد هفته پژوهش استان تهران در اواخر آبان ماه برگزار شد. تا آن زمان هنوز دبیرخانه ستاد استانی مشخص نشده بود. با وجود این شرایط، امکان برگزار نشدن برنامه هفته پژوهش استانی در استان تهران وجود نداشت اما بخشی از برنامه هفته پژوهش استان تهران حذف شد. به عنوان مثال به دلیل کمبود وقت نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان در هفته پژوهش استان تهران برگزار نمی شود.

زالی گفت : ستادهای پژوهش استانی موظف شده اند تا چند طرح برتر را به نمایشگاه ملی هفته پژوهش معرفی کنند. در تهران نمایشگاه دستاوردها برگزار نمی شود، به این دلیل برای جمع آوری آثار و معرفی منتخب آنها به نمایشگاه ملی هفته پژوهش با دانشگاههای استان تهران مکاتبه شد تا طرحهای برتر خود را معرفی کنند تا بتوانیم چند طرح از میان آنها را به ستاد ملی معرفی کنیم.

وی گفت: 70 طرح از سوی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان به ستاد هفته پژوهش استانی رسیده است که تا کنون 50 مورد از آنها مورد بررسی قرار گرفته و با وجود آنکه ستاد ملی عنوان کرده است که تنها 4 طرح برتر استان به آنها معرفی شود تصمیم بر این است که 9 طرح انتخاب شوند و به ستاد ملی معرفی شوند تا در نهایت 4 مورد معرفی شوند.