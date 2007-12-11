تاریخچه درخت کریسمس به نمایش درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کنیدین پرس، این نمایشگاه داستان درخت کریسمس را به عنوان یک روایت مطرح می کند که محل تولد آن شهر آپرراین، اتریش بوده که فاصله چندانی هم از محل برگزاری نمایشگاه ندارد.

درخت کریسمس صنعت چند میلیارد دلاری است که سالانه بیش از 100 میلیون درخت برای آن در اروپا و آمریکای شمالی قطع می شود. با چند استثناء تمام درختهایی که در منازل تزئین می شوند نور الکترونیکی دارند. از سوی دیگر تجارت درختهای مصنوعی که مدت زمان چشمگیری دوام دارند نیز در حال رشد است. این امر با توجه به این نکته قابل توجیه است که طرفداران محیط زیست هشدار می دهند از بین بردن این درخت ها باعث مشکلات زیست محیطی می شود.

می توان اظهار داشت که فروش تزئینات درخت کریسمس در مقایسه با خود درخت چشمگیر تر است. مرکز فروش تزئینات کریسمس در شهر باسل که از سوی "جووان وانر" اداره می شود مرکز شماره یک در سراسر جهان محسوب می شود.

دومنیک واندرلین متصدی موزه درخت کریمس وارنر را به عنوان یکی از پیشروان بین المللی در این عرصه توصیف می کند که پاپ و خانواده های سلطنتی اروپایی و همچنین مایکل جکسون ستاره موسیقی پاپ غرب را جزئی از مشتریان دائمی خود می‌داند.

در این نمایشگاه درختی با توپهای شیشه ای قرمز تزئین شده که مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفته است و کوچکترین شیء در این نمایشگاه تمبری 90 سنتی است که تصویر یک درخت کریسمس را نشان می دهد. درمیان اشیاء به نمایش گذاشته شده می توان به درختی نسوز اشاره کرد که سال گذشته از یک فروشگاه زنجیره ای در پاریس خریداری شد.

براساس کاتالوگ واندرلین ، برگزار کننده این نمایشگاه ، قدیمی ترین سندی که به وجود یک درخت کریسمس اشاره کرده تاریخچه ای به زبان آلمانی است که در سال 1605 در استراسبورگ منتشر شده است، چهارصد سال پس از آن درخت کریسمس به جزء ثابتی از فرهنگ جهانی کریسمس تبدیل شد.

در ابتدا درخت کریسمس تنها میان لوتریهای آلمان کاربرد داشت. در سال 1645 جان کونراد دانهر متأله کاتولیک استفاده از درخت کریسمس را انحراف از دین دانست. به تدریج این درخت که اغلب صنوبر است در کاخهای طبقه اشراف اروپا مشاهده شد. در سال 1708 نامه ای از سوی دوک آلمانی اورلئان نوشته شد که طی آن درکت کریسمس به عنوان بخشی از خاطرات جوانی وی مورد اشاره قرار گرفته است. اما زمانی که وی درخواست کرد که درخت کریسمس در ورسای نیز مورد توجه قرار گیرد با مخالفت لوئیس چهاردهم، برادر نانتی خود رو به رو شد.

اما تلاش پرنس آلبرت همسر آلمانی ملکه ویکتوریا با واکنشهای بهتری رو به رو شد چرا که وی پس به سرعت پس از ازدواج خود درخت کریسمس را وارد دربار بریتانیا کرد.

تصویر بشقاب مسی متعلق به اواخر قرن هجدهم نخستین شاهد بصری از این سنت است که به تدریج میان طبقه متوسط نیز وارد شد. آن زمان تزئینات شمع درخت کریسمس متفاوت بود که در سال 1830 رشد یافت.

در قرن گذشته درخت کریسمس در سطح جهان به شدت رشد کرد و کشورهای کاتولیک نشین به تدریج آن را پذیرفتند؛ چرا که ماهیت آن به پروتستانها باز می گردد و سرانجام با تصدیق رمسی کلیسا مواجه شد. ژان پل دوم، پاپ فقید لهستانی برای نخستین بار درخت بزرگ کریسمسی را در میدان سنت پیتر نصب کرد که تاریخ آن به کمتراز 30 سال پیش باز می گردد و رونمایی این درخت از آن زمان تاکنون یکی از رویدادهای مهم در تقویم واتیکان محسوب می شود.