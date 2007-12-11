آثار شهید دستغیب به دلیل نوع تفکر او جهانی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دستغیب ظهر امروز در نهمین همایش تبیین دیدگاه های شهید آیت الله عبدالحسین دستغیب به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت وی در شیراز اظهار داشت: رفتار های آیت الله دستغیب در طول آن دوران حاکی از بی رغبتی به دنیا بود و این رویه در تمام زندگی فراروی آن شهید بزرگوار قرار داشت.

وی از مومن واقعی بودن، استقامت، ایمان و مقاومت به عنوان ویژگی های شهید دستغیب یاد و اضافه کرد: در شرایطی که دشمن با تهاجمات سنگین قصد جدایی جوانان از اسلام را دارد رسانه ها می توانند با معرفی آثار اندیشمندانی چون دستغیب جلوی بخشی از این تهاجم را بگیرند.

دستغیب یادآور شد: در عین حال آثار دستغیب در کشور باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند و جوانان باید برای مطالعه در آثار دستغیب و شناخت دیدگاه های وی تشویق شوند.

وی ضمن تشریح برخی رفتارهای شهید دستغیب گفت: او همواره در منبر نماز جماعت چشم های خود را بسته نگه می داشت تا ضمن تمرین اخلاص متوجه حضور و عدم حضور جمیعت نباشد و اکنون نیز طلاب باید به همینگونه رفتار کنند.

در بخشی از مراسم نیز حسین دهقان رئیس سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران کشور گفت: آنهایی که برای دست یابی به اهداف شوم خود می خواهند هویت و کرامت انسانی انسان ها را در سایه جور قرار دهند، حق زندگی ندارند.