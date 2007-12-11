به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، علی عبداللهیان معاون اتاق بازرگانی ایران در امور استان‌ها با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و لزوم درک زمان تصریح کرد: در دوره جدید باید با استفاده از امکانات فکری یکدیگر زنجیره کاملی را شکل دهیم و به تفکرات یکدیگر نزدیک شویم و در آستانه توفیق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، وظیفه اتاق‌های بازرگانی سنگین تر شده و باید نگاه خود را با آنچه که نیاز کشور است تنظیم کنیم.

وی افزود: در حال حاضر بیداری اقتصادی در بدنه کشور به وجود آمده است و مجلس و دولت نیز از آن پشتیبانی می‌کنند و سربازان اصلی این عرصه اتاق‌های بازرگانی هستند.

عبداللهیان در ادامه یادآور شد: ابلاغیه مقام معظم رهبری کلام آخر است و چرخش در سیاست‌های اقتصادی کشور جدی است و باید این امر را باور و با نگاه مسئولانه به تحقق این چشم انداز، روابط خود را تنظیم کرده و استراتژی عمل در آینده را نیز طراحی کنیم.

عبداللهیان همچنین از دبیران اجرایی اتاق‌های شهرستان‌ها خواست تا برنامه‌های خود را برای باقی مانده سالجاری و نیز برنامه سال آینده خود را به امور استان‌های اتاق ایران اعلام کنند.

وی با تاکید بر حضور احصاء جایگاه و سهم اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها در حضور در بازارهای جهانی تصریح کرد: اتاق بازرگانی ایران تلاش می‌کند با رفع موانع و مشکلات موجود در قوانین و مقررات راهگشای ورود بنگاه‌های اقتصادی شهرستان‌ها به بازارهای بین‌المللی باشد.

به گفته عبداللهیان تمام برنامه‌های سفر اتاق ایران به خارج از کشور در نشست‌هایی با عنوان «رهاورد سفر» اطلاع رسانی می‌شود که اتاق‌های شهرستان‌ها نیز با مطالعه گزارش این نشست‌ها می‌توانند در جریان دستاوردهای سفرهای خارجی اتاق ایران قرار بگیرند.

سید شمس الدین خارقانی معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران نیز ضمن بیان خلاصه‌ای از نحوه پیدایش ارتباطات بین‌الملل گفت: ارتباطات بین‌المللی بصورت جدی از قرن 16 در اروپا شروع شد و نیاز به ارتباطات بین کشوری بیش از گذشته احساس شد و به کمک ارتباطات بین‌الملل از جنگ‌ها و اختلافات بسیاری جلوگیری به عمل آمد.

وی با تاکید بر ضروری بودن بخش بین‌الملل برای اتاق‌های شهرستان‌ها از آنها خواست تا برنامه‌های اعزام و پذیرش هیات‌های خود را به اتاق بازرگانی ایران اعلام کنند.

وی افزود: اگر امور بین‌الملل اتاق ایران برنامه اتاق‌های شهرستان‌ها را بداند، می‌توانیم جدولی تهیه کنیم و با سازمان توسعه تجارت آنها را هماهنگ کنیم و در سطح معاونین وزرا و اتاق ایران و اتاق تعاون بررسی‌های لازم در این خصوص صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: اگر از برنامه اعزام هیات‌ها اطلاع داشته باشیم، می‌توانیم از یک الگو پیروی کنیم و با سفارتخانه‌ها رایزن‌های اقتصادی ایران در کشورهای مورد نظر هماهنگی‌های لازم را انجام دهیم.

خارقانی تصریح کرد: در شرایط تحریم فعلی هماهنگی می‌تواند موجب شود تا در مقابل تحریم‌ها ایستادگی کنیم.

وی اتاق بازرگانی را به عنوان مجلس و مرکز تجمع بخش خصوصی دانست و گفت: برنامه سال 87 را تا آخر دی ماه تنظیم خواهیم کرد و بعد از ارایه نظرات هیات رییسه اتاق، با همه امکانات موجود رایزنی با سازمان‌های مربوطه نظیر وزارت امور خارجه صورت می‌گیرد که تا پایان اسفندماه برنامه‌های بخش بین‌الملل اتاق نهایی خواهد شد.

وی همچنین از اتاق‌های شهرستان‌ها خواست تا بخش بین‌الملل را در اتاق‌ها تاسیس و فعال کنند و آمادگی معاونت بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران را برای همکاری و کارا شدن فعالیت اتاق شهرستان‌ها در این خصوص اعلام کرد.

معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران همچنین از تدوین برنامه‌ای در امور بین‌الملل اتاق ایران برای انتخاب استان‌های مختلف به «استان معین» جهت کار هر استان با یک یا چند کشور دنیا خبر داد.

معاون امور بین‌الملل اتاق ایران دلایل تعویق در اجرای برنامه اعزام برخی هیات‌ها را شامل عدم به نتیجه رسیدن با همتای خود در خارج از کشور و عدم استقبال تجار برای سفر به برخی کشورها عنوان کرد.

وی ادامه داد: تمام برنامه‌هایی که به اتاق بازرگانی ارایه می‌شود در کمیته مربوط در سازمان توسعه تجارت ایران که اعضای آن متشکل از وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون هستند، مطرح می‌شود و این برنامه‌ها نیاز به طرح دوباره و استانی شدن ندارند.

براساس این گزارش، در ادامه این نشست، دبیران اجرایی اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن شهرستان‌ها به بیان برخی مسائل و مشکلات موجود پرداختند.

دعوت از اتاق‌های شهرستان‌ها برای حضور در جلساتی که هیات‌های خارجی به اتاق ایران دعوت می‌شوند، اطلاع رسانی دقیق و صریح به اتاق‌های شهرستان‌ها در خصوص اعزام هیات‌های تجاری به سایر کشورها و برپایی مداوم جلسات هماهنگی بین دبیران اتاق‌ها از جمله مسائلی بود که از سوی حاضرین در این جلسه مطرح و بررسی شد.

همچنین در ادامه این نشست مسائلی در خصوص نحوه روزآمد کردن و یکپارچگی سایت‌های اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور مطرح شد.

محمدمهدی راسخ دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز سایت اتاق تهران را یکی از پر بیننده ترین سایت‌های اقتصادی با بازدید روزانه چهار هزار نفر عنوان کرد.

وی از جمله تحولات صورت گرفته در اتاق تهران را دریافت مدارک و فرم‌های مربوط به صدور تمدید کارت بازرگانی و گواهی مبداء به صورت الکترونیکی دانست که به گفته وی موجب صرفه جویی در وقت و هزینه متقاضیان شده است.

در ادامه این نشست محمد مهدی کاشف مدیر امور انفورماتیک اتاق بازرگانی ایران بر لزوم یکپارچه شدن اطلاعات اتاق‌های شهرستان‌ها تاکید کرد و گفت: در داخل اتاق‌های بازرگانی، بین اعضا و جامعه اقتصادی کشور خلاء بهره گیری از فناوری اطلاعات وجود دارد که برای رفع این مشکل سایت اتاق بازرگانی به صورت پورتال (درگاه) اقتصادی در خواهد آمد تا با مراجعه به آن کلیه نیازهای اقتصادی صورت می‌گیرد و با ابزار اطلاعاتی جدید می توانیم ده‌ها برابر وضعیت ارتباطی اتاق و اعضا را توسعه دهیم.

کاشف همچنین از تلاش برای ایجاد بستر مخابراتی برای ایجاد ارتباط بین کلیه اتاق‌های بازرگانی خبر داد. سیدجعفر مرعشی مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران در امور مدیریت و عضو هیئت مشاوران نیز در این نشست با بیان این مطلب که اتاق به عنوان بازوی قدرتمند در سامانه اقتصادی کشور است، گفت: ما در عین حال که علاقمند به استقلال اتاق شهرستان‌ها هستیم، می‌خواهیم از تمام ظرفیت اتاق‌ها استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان اتاق بازرگانی در شرایطی قرار گرفته‌ایم که نمی‌توانیم صبر کنیم تا اختیارات جدیدی به صورت قانون به ما تفویض شود.

مرعشی با اشاره به استفاده از تجربه اتاق‌های بازرگانی کشورهای دیگر اظهار کرد: ما خواهان دستیابی به یک قانون کارآمد، جامع و موثر برای اتاق ایران هستیم که به این منظور نیاز به تدوین برنامه‌های راهبردی بلند مدت داریم.

وی سامان دهی به اتاق فکر در اتاق‌های مشترک و شهرستان‌ها را مهم ارزیابی کرد و افزود: اتاق‌های شهرستان‌ها در عین استقلال باید به صورت متمرکز و یکپارچه فعالیت کنند.

در پایان جلسه به منظور ارائه برنامه‌ای برای اصلاح ساختار و همچنین تدوین برنامه‌های استراتژیک برای اتاق‌های بازرگانی پروژه روزآمد سازی و نوآفرینی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که توسط گروه مشاوران تدوین شده بود، برای دبیران اجرایی اتاق‌ها تشریح و فرم نظرسنجی در این خصوص بین افراد توزیع شد.