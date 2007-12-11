عملکرد شورای هیئات مذهبی شهرستان گرمسار ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر از سمنان، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد صبح امروز در گردهمایی مسئولان هیئتهای مذهبی گرمسار گفت: هیئات مذهبی یکی از نمادهای مدنی و سنتی کشور است که در بافت جامعۀ ما به طور طبیعی جا افتاده و همواره مجرای خدمت و تعالی بوده است.

وی افزود: در واقع هدف تأسیس هیئات وکانون های فرهنگی همان هدفی است که انبیاء و ائمه علیهم السلام داشتند و آن هدایت و آشنایی مردم با دین مبین اسلام بوده است.

حجت الاسلام عباس نژاد رئیس اداره تبلیغات اسلامی گرمسار نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارش از وضعیت سازماندهی هیئت های مذهبی در این شهرستان افزود: سابقه طولانی برخی از هیئت‌های مذهبی، قابل تقدیر است، اما جوان امروزی را جذب نمی‌کند، زیرا این گونه تناسبات، باید با شرایط روز منطبق شود و پاسخگوی نیاز نسل امروز ما باشد.