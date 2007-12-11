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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۵۲

اصلاح فرهنگ سازمانی از رسالتهای سازمان فرهنگی هنری شهرداریهاست

اصلاح فرهنگ سازمانی از رسالتهای سازمان فرهنگی هنری شهرداریهاست

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری کشور گفت: اصلاح فرهنگ سازمانی شهر از رسالتهای سازمان فرهنگی هنری شهرداریهاست.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن بنیانیان ظهر امروز در جمع کارکنان معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد افزود:  آرمان نهایی ما فراهم کردن شرایط برای ارتقا اخلاق و معنویت است و در ارتباطات اجتماعی با عمل آدم ها روبرو هستیم.

رئیس حوزه هنری کشور گفت: علاوه بر تاثیر محیط بر انسان، چون انسانها ایمان اراده علم و معرفت اجتماعی دارند، می توانند به جایی برسند که نظیر امام خمینی (ره) رفتارشان بر محیط فرهنگی تاثیر بگذارد.

بنیانیان در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به مهندسی فرهنگی گفت: مهندسی فرهنگی یعنی روی شیوه های مدیریتها باید تجدید نظر صورت گیرد و در این زمینه باید کلاسهای دقیق ببینیم.

وی افزود: شهردای هم می تواند فرهنگ یک جامعه را خراب یا اصلاح کند و ضروری است برای اصلاح فرهنگ جامعه گام برداریم.

بنیانیان با بیان اینکه وقتی راهبردها، خط مشی ها و برنامه ریزی ها را انجام می دهیم باید به عمل و هم به ارزشها توجه داشته باشیم گفت: هر شغلی روی انسان تاثیر می گذارد و همه جا هم حسن وجود دارد و هم عیب و اولین تاثیر شغل روی کارکنان و دومین تاثیر روی مراجعه کنندگان است.

کد مطلب 602746

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