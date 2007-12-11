تولید تجاری محصولات کشاورزی بدون علم گرایی ناممکن است

به گزارش خبرنگار مهر محمد رضا جهانسوز درسومین همایش علمی و پژوهشی قارچهای خوراکی کشور با اشاره به روند تکاملی دنیا از کشاورزی سنتی به تجاری، بیان کرد: لازمه تولید تجاری افزایش کیفیت و کمیت محصولات دارای مزیت است و این امربدون علم گرایی و حرکت به سمت آخرین یافته های علمی جهان واستفاده ازتوانمندیها ودانش بومی محقق نمی شود.

وی تولیدات پایدارمحصولات استراتژیک دربخش کشاورزی را وظیفه قانونی وزارت جهاد کشاورزی خواند وافزود: به منظورتحقق تولید پایدار و مقرون به صرفه توجه به محصولات دارای مزیت نسبی درکشورامری ضروری است.

معاون تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به لزوم توجه به تولید محصولات سالم و ارگانیک به عنوان یکی از ویژگی های عمده محصولات کشاورزی بیان کرد: استفاده بهینه از منابع آب و خاک از اصلی ترین برنامه های وزارت جهاد کشاورزی تلقی می شود، ضمن اینکه در دو سال اخیر تولیدات محصولات ارگانیک و سالم در بخش کشاورزی از سوی کلیه معاونتهای ذی ربط دراین وزارتخانه مورد هدف قرارگرفته که به زودی سیر مطلوبی درتولید این گونه از محصولات حاصل می شود.

وی با اشاره به توانمندی ایران درتولید قارچ خوراکی اظهارداشت: کشورما در زمینه حفظ و بهره برداری از ذخائر ژنتیکی دارای مزیتهای بسیاربالایی نسبت به سایر کشورها است که هم اکنون دهها گونه ازپایه های مختلف زراعی و باغی ایران به دنیا صادرمی شود.

جهانسوز افزود : در حال حاضر حمایت از توسعه تشکلهای خدماتی و تولیدی غیردولتی به عنوان محورسیاستهای وزارت جهاد کشاورزی تلقی می شود که درسایه ماموریتهای این وزارتخانه در خصوص تولید پایدار و توجه به مزیتها و توان عالی تولید درسطح کشورمی توانیم به صورت برجسته دربازارجهانی حرکت کنیم .

وی با اشاره به ایجاد واحدهای آرمانی در بخش کشاورزی افزود: با ایجاد این واحدها مروجین، محققین، تولیدکنندگان وکشاورزان خبره درکنار یکدیگر قرار می گیرند که با این اقدام در نهایت تولیدات به سمت علمی و منطقی شدن حرکت می کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: درحال حاضر میزان راندمان قارچ درحدود 14 الی 15 کیلوگرم درهرمترمربع و میانگین عملکرد جهانی در حدود 25 کیلو گرم است .

وی افزود: مصرف سرانه قارچ در کشورحدود 300 تا 400 کیلوگرم و دردنیا حدود 1.2 تا 1.5 کیلوگرم است لذا باید در یک فرآیند منطقی این محصول وارد سبد غذایی خانوارها شود.

معاون تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی تولید قارچ را دارای صرفه اقتصادی خواند و گفت: مزیتهای بالایی دررابطه با تولید قارچ نسبت به سایر محصولات گیاهی وجود دارد زیرا تولید این محصول نیازچندانی به آب ندارد و با استفاده از ضایعات بخش کشاورزی و دردوره کوتاهی درشرایط کم نظیری می توان این محصول را تولید کرد.

وی با اشاره به سیاستهای اجرایی این معاونت درسال جاری بیان کرد: احداث واحدهای کمپوست سازی با بهره گیری از تکنولوژیهای مدرن، استانداردسازی تولید، حمایت ازسرمایه گذاری صنایع تبدیلی و تکمیلی ، شناسایی و معرفی صنایع جایگزین خاک پیت و کمک به تولید قارچ سالم برای مصرف کنندگان از سیاستهای اجرایی تولید قارچ در سال جاری است.