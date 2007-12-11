4 ایراد لایحه اجرایی سیاست های کلی اصل 44 رفع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به منظور رفع ایرادات و تامین نظر شورای نگهبان اصلاح لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را آغاز و در مرحله اول 4 موارد از 128 ایراد در این لایحه را اصلاح کردند.

برخی از این ایرادها از سوی شورای نگهبان و برخی از این ایرادات از سوی مجمع تشخیص مصحلت نظام به این لایحه گرفته شده است که در جلسات متعدد با حضور نمایندگان آن شورا و مجمع تشخیص مصلحت نظام در کمیسیون ویژه بررسی الزامات قانونی سیاست های کلی اصل 44 بررسی و با اصلاحاتی به تصویب رسیده است.

امروز نیز در صحن علنی مجلس در مورد برخی از این ایرادها رای گیری شد بر اساس جزء 11 ماده 2 این لایحه شبکه های اصلی راه و راه آهن در انحصارات دولت قرار گرفته بود که نمایندگان امروز با حذف این بند شبکه های راه و راه آهن را از قلمرو انحصاری دولت خارج کردند.

مجمع تشخیص مصحلت نظام در بررسی این لایحه بر این نظر بود که شبکه های اصلی راه و راه آهن به دلیل مغایرت با سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی باید از انحصار دولت خارج شود.

نمایندگان در جلسه امروز برای نخستین بار در مجلس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را به رای گذاشتند که این امر موجب اعتراض ها و تذکرات برخی از نمایندگان مجلس شد.

آنان معتقد بودند که اعمال نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مقطع که لایحه به شورای نگهبان برای بررسی و تایید شورای نگهبان ارجاع شده یک نوع بدعت گذاری جدید است.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ایرادات در این لایحه یکی از موارد ایرادات شورای نگهبان را مراعا باقی گذاشتند.

در این جلسه همچنین بر یکی از نظرات شورای نگهبان درباره حذف نام شرکت ملی نفت ایران در فعالیت های اقتصادی موافقت نکردند و این ایراد شورای نگهبان برطرف نشد.

شورای نگهبان اعلام کرده بود شرکت ملی نفت به دلیل نداشتن اساسنامه دارای ابهام است و باید نام این شرکت از لیست فعالیت های اقتصادی حذف شود.

بررسی دیگر ایرادهای شورای نگهبان در لایحه اجرای اصل 44 قانون اساسی به جلسه آتی مجلس موکول شد.