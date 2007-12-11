نگاهی به هویت شهر تهران در یک کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، این پژوهش که در چارچوب مجموعه قراردادهای طرح تک نگاشت برای تهران به انجام رسیده، در 5 فصل تعارف و مفاهیم، هویت و شهر، بحران هویت شهری، مولفه های هویت و هویت تهران تهیه شده و نویسنده کتاب کوشیده در آن به سوالاتی از این دست بپردازد که تغییر و تحولات شهر تهران در هر یک از دوره های تاریخ ری، عصر صفویه و قاجار، سلطنت پهلوی و اواخر پهلوی دوم تا امروز چگونه و تا چه میزان بوده است؟ دیگر اینکه چه عرصه هایی از هویت شهر بیشتر تحت تاثیر عصر صنعت، انقلاب اسلامی و عصر انقلاب اطلاعات قرار گرفته اند؟

بررسی تطبیقی مرزهای طبیعی مانند کوه ها، رودها و...، ساختارها و کالبدهای ساخت بشر مانند سدها، شبکه فضاهای سبز و گردشگری، محلات و مناطق، معماری کالبدهای آموزش قدیم و جدید، ترکیب اقوام و خرده فرهنگها، لباسها، زبانها و لهجه ها، فرهنگ، مذهب، هنر، حقوق و قوانین، اخلاق شهرنشینی و شهروندی، نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حوادث تاریخی در دوره های مختلف و شناسایی تمایزات دوره های تاریخی از دیگر بخشهای این کتاب است.

بهزادفر - عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران - با اشاره به موانعی مانند دستیابی دشوار به منابع اطلاعاتی و داده های پایانه ای، در مقدمه آن آورده است: این اطلاعات غالباً موجود هستند ولی در اختیار پژوهشگر قرار نمی گیرند. به وضوح و به صورت حضوری برای تولیدکنندگان و دارندگان اطلاعات توضیح می دادم که داده ها را با ذکر مآخذ عرضه می کنم اما بازهم از در اختیار گذاردن اطلاعات خودداری می شد و در نهایت پس از حدود سه سال دوندگی مجبور شدم تنها به نخبه اطلاعاتی بسنده کنم که چشم انداز هویت تهران را تابندگی کند.

چاپ نخست کتاب مصور "هویت شهر" (نگاهی به هویت شهر تهران) در 2000 نسخه، 325 صفحه و با بهای 7500 تومان توسط موسسه نشر شهر منتشر شده است.