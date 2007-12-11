پروژه جدید مدیری تلویزیونی نیست

خشایار الوند درباره پروژه جدید مدیری به خبرنگار مهر گفت: "این پروژه مجموعه‌ای 15 قسمتی است که هنوز عنوانی برای آن انتخاب نشده و متن‌های آن به سرپرستی پیمان قاسم‌خانی و حضور مهراب قاسم‌خانی، مهدی ژوله و من نوشته می‌شود. طبق برنامه هر یک از نویسندگان موظف به نگارش پنج قسمت هستند."

وی در ادامه افزود: "به احتمال بسیار زیاد این مجموعه تنها در قالب CD به بازار خواهد آمد، اما هنوز نحوه پخش آن مشخص نشده و این بستگی به تصمیم تهیه‌کنندگان مجموعه دارد. مجموعه همانند سایر کارهای مدیری فضایی طنز و کمیک دارد، اما از پاره‌ای جهات بسیار متفاوت از آثار گذشته اوست."

الوند گفت: "برخلاف آثار گذشته مدیری در این مجموعه لوکیشن ثابت وجود ندارد و بیشتر فضا خیابانی و واقعی است. حتی از دکور هم استفاده نمی‌شود و دیگر شاهد شخصیت‌های ثابت هم نیستیم و فقط یک شخصیت اصلی و ثابت در مجموعه وجود دارد که نقش آن را مدیری بازی می‌کند. به همین دلیل نگارش این مجموعه کاری بسیار مشکل است."

این نویسنده درباره زمان پایان نگارش این مجموعه اظهار کرد: "قرار است تا یک ماه آینده نگارش 10 قسمت اول مجموعه را به پایان برسانیم و آن را تحویل گروه دهیم. اگر پنج قسمت نخست را تا اوایل دی‌ماه به پایان برسانم، به احتمال زیاد فیلمبرداری از این تاریخ در تهران شروع خواهد شد."

وی درباره فیلم سینمایی "تعطیلات آخر هفته" محمد متوسلانی نیز گفت: "فیلمنامه من فضایی کمدی اکشن داشت، اما متوسلانی آن را بازنویسی کرد و اطلاعی از تغییرات ندارم. نمی‌دانم فیلمنامه با متن اولیه من چه شباهت یا تفاوتی دارد، از این رو درباره آن اظهار نظر نمی‌کنم. قصه من درباره ماجرای سرقت یک خودرو بود که در جریان آن دو شخصیت اصلی با هم دوست می‌شدند."

الوند همچنین درباره فعالیت‌های جدید خود افزود: "قرارداد ساخت یک مجموعه جدید برای شبکه تهران به امضا رسیده که نگارش آن را به زودی آغاز خواهم کرد. این مجموعه مضمونی ملودرام اجتماعی دارد که سیروس الوند آن را می‌سازد. پس از آنکه پنج قسمت اول مجموعه مدیری را نوشتم، نگارش این مجموعه را برای تلویزیون شروع خواهم کرد."

سریال جدید مهران مدیری با نام "گنج مظفر" با بازی سیامک انصاری، نصرالله رادش، سحر جعفری جوزانی، شقایق دهقان، بهنوش بختیاری، محمدرضا هدایتی و هادی کاظمی در قالب CD آماده عرضه شده است. مدیری این مجموعه را در ادامه سریال موفق "باغ مظفر" تولید کرده است.