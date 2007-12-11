حضور احمدی نژاد در نشست شورای همکاری خلیج فارس بسیار مفید بوده است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دکتر علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: غربی ها با کشورهای همسایه ما همکاری کرده و رزمایش های مشترک برگزار می کنند و جمهوری اسلامی نباید از دور به این همکاری ها نگاه کنند.

او در خصوص انتقادات احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش های مجلس با حضور رئیس جمهور در نشست شورای همکاری خلیج فارس گفت که با این انتقادات موافق نیست و افزود: ارتباط با کشورهای منطقه باید در همه ابعاد تقویت شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین در خصوص مباحث حقوق بشری نیز توضیح داد: مباحث موجود بین جمهوری اسلامی ایران و اروپا در زمینه حقوق بشر متقابل است.

وی افزود: امروز جمهوری اسلامی موضوعاتی نظیر ابوغریب و وضعیت حقوق بشر در کشورهای غربی و اروپایی و عدم رعایت این حقوق بر اساس منطقه غربی ها را پیگیری می کند.

این نماینده ملت چهره ترسیم شده از سوی غرب درباره وضعیت حقوق بشر در کشورمان را خلاف واقعیت دانست و اظهار داشت: برای اعلام مواضع جمهوری اسلامی ایران اصل ارتباط با کشورهای اروپایی مفید است.

بروجردی با اشاره به سفر اخیر جمعی از اعضای پارلمان اروپا به تهران و دیدار آنها با خانواده قربانیان ترورهای منافقین و تاثیر آن در مواضع اروپایی ها در قبال این گروهک تروریستی خاطر نشان کرد که در این دیدارها در کنار مباحث مطرح شده ،درباره حضور منافقین در اروپا نیز بحث شد.

وی در خصوص اظهارات امروز سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر مفتوح بودن هر سه مورد اتهامی سخنگوی تیم سابق هسته ای کشورمان اظهار داشت: باید در این باره حرف آخر قوه قضائیه ملاک قرار گیرد. چرا که مسئولان رسیدگی کننده به این پرونده تاکنون چندین بار اظهار نظر متفاوت کرده اند.

بروجردی در پایان خاطر نشان کرد: هر گونه اتهام یا تبرئه کردن متهم هر پرونده ای در صلاحیت قوه قضائیه است و در واقع این قوه فصل الخطاب به حساب می آید.