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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۱۲

رونی با بازوبند کاپیتانی مقابل رم به میدان می رود

رونی با بازوبند کاپیتانی مقابل رم به میدان می رود

وین رونی فردا در چارچوب رقابت های لیگ قهرمانان اروپا برای نخستین بار با بازوبند کاپیتانی تیم فوتبال منچستریونایتد مقابل رم به میدان می رود.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از اسکای اسپورتس، رونی درحالی بازوبند کاپیتانی منچستریونایتد را در دیدار برابر آ اس رم در المپیک رم به بازو می بندد که گری نویل، ریو فردیناند و رایان گیگز همگی در این دیدار غایب هستند.

فرگوسن گفت: او مدتی است که مرا بی حوصله کرده بنابراین بازوبند را در این بازی به او دادم.

وس براون و مایکل کاریک تنها بازیکنان منچستر در دیدار با رم هستند که در پیروزی 4 بریک مقابل دربی کانتی درترکیب این تیم حضور داشتند.

لوییس ساها، جان اوشی و دارن فلچر هم دراین دیدار تیم منچستر را همراهی می کنند.

کد مطلب 602755

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