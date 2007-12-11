رونی با بازوبند کاپیتانی مقابل رم به میدان می رود

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از اسکای اسپورتس، رونی درحالی بازوبند کاپیتانی منچستریونایتد را در دیدار برابر آ اس رم در المپیک رم به بازو می بندد که گری نویل، ریو فردیناند و رایان گیگز همگی در این دیدار غایب هستند.

فرگوسن گفت: او مدتی است که مرا بی حوصله کرده بنابراین بازوبند را در این بازی به او دادم.

وس براون و مایکل کاریک تنها بازیکنان منچستر در دیدار با رم هستند که در پیروزی 4 بریک مقابل دربی کانتی درترکیب این تیم حضور داشتند.

لوییس ساها، جان اوشی و دارن فلچر هم دراین دیدار تیم منچستر را همراهی می کنند.