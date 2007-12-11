مربی پرسپولیس میهمان "سینمای پویا"

به گزارش خبرنگار مهر، دومین شماره "سینمای پویا" با یادداشت سردبیر آغاز می شود. بخش سینمای ایران شامل اخبار و مطالب مختلف از سینماست. با اخبار کوتاه از فیلم‌های "خواب زمستانی"، "کتونی سفید"، "زن‌ها فرشته‌اند"، "همخانه"، "یک وجب از آسمان"، "دوست داشتن را هجی کن"، "قرنطینه" و حکایت یک ماه سینمای ایران.

گزارش بیست و چهارمین جشنواره فیلم کوتاه تهران، فیلم "همیشه پای یک زن در میان است" به روایت عکس، مهمانی بزرگ اهل تصویر، معرفی فیلم‌های اکران روز شامل "اقلیما"،‌ "گوشواره" و "بچه‌های ابدی"، گفتگو با محمدحسین لطیفی کارگردان "توفیق اجباری"، رو در رو با مسعود کیمیایی درباره ادبیات و سینما و نگاهی به تفاوت فروش سینما و نمایش خانگی بخش دیگری از مطالب این نشریه را به خود اختصاص داده است.

یادمان علی حاتمی، گفتگوی مفصل با رضا کیانیان و نقد فیلم‌های "اقلیما"، "بچه‌های ابدی"، "توفیق اجباری" و "گوشواره" در بخش سینمای ایران، هفت پنجره به جهان دیجیتال و مطلبی در این خصوص در بخش ماتریکس، خبرهای کوتاه تلویزیونی، گزارش تصویری مجموعه "یک مشت پر عقاب"، گفتگو با افشین قطبی و یادداشت مصطفی دنیزلی درباره برنامه‌های ورزشی تلویزیون و گفتگوهای مفصل با مهدی فخیم‌زاده و شهاب حسینی در بخش تلویزیون این شماره آمده است.

سینمای جهان شامل مطالبی است چون خبر،‌ معرفی فیلم‌های روز جهان شامل "فیلم زنبور"،‌ "الیزابت: عصر طلایی"،‌ "مایکل کلایتون"،‌ "شیرها برای بره‌ها"، گفتگو با رابرت ردفورد، خسارت ستارگان به هالیوود، نگاهی به "گنگستر آمریکایی"، مطلبی درباره ‌مت دیمن، بالیوود به دنبال تماشاگران فوتبال، کیشلوفسکی یازده سال پس از مرگ ... و نگاهی به فیلم "جان سخت 4".

دومین شماره ماهنامه "سینمای پویا" ویژه آذر و دی 86 با صاحب امتیازی و مدیر مسئولی محمدرضا باباگلی و سردبیری شاهین امین در 100 صفحه به قیمت 1200 تومان منتشر شده است.