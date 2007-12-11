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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۰۱

مبانی اصلی تحقق سند چشم انداز در آموزش و پرورش است

مبانی اصلی تحقق سند چشم انداز در آموزش و پرورش است

نماینده مقام معظم رهبری دراتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گفت: اصل برنامه سند چشم انداز و مبانی اصلی تحقق آن در آموزش و پرورش است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد حاج علی اکبری درجمع دانش آموزان با بیان اینکه سندچشم انداز جمهوری اسلامی ، سند خوشبختی ملت ایران وجوانان عزیز است ، افزود: امضا پرافتخار رهبر حکیم و عالیقدر انقلاب پای این سند نشانه تاکید فراوان آن بزرگوار در تحقق این سند است . نظر مبارک ایشان در تمام مراحل تدوین این سند نقشه آینده مطلوب 20 ساله ما می باشد که پایه سالهای آینده کشور را خواهد ساخت.

وی ادامه داد: دراین چشم انداز سیاستهای کلی و نحوه تحقق تعریف و تبیین شده، جوانب این سند برای برنامه چهارم که در میانه راهش هستیم، تحریر شده است و هم اکنون شورای عالی تدوین برنامه پنجم تشکیل شده و در حال تبیین نحوه تحققش می باشد.

نماینده مقام معظم رهبری دراتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گفت: یکی از مهمترین اقدامات تحقق سند چشم انداز ، ترویج آینده نگری در بین جوانان است. یعنی همان کسانی که می خواهند آینده را بسازند و به تعبیر ما ، اتفاقا یکی از عناوین خوبی که ما در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان داریم آینده سازان است.

حاج علی اکبری در ادامه افزود: آینده سازی کار این نسل است ، نسلی که در کنار پدران ومادران و نسل قبل باید آن آینده روشن و مطلوب را برای شهر و کشور و بشریت رقم بزند. اگر این نسل برای آینده سازی کاملا از لحاظ فکری ، روحی ، اخلاقی ، علمی ، مهارتهای لازم را مهیا نسازد چگونه آینده محقق شود. لذا اصل برنامه سند چشم انداز ، مبانی تحققش در آموزش و پرورش مبانی اصلی آن در مدرسه است و شما درست دست گذاشتید روی همین جا.

وی گفت: این آینده نگری را شما در بین جوانان ترویج کنید و باید اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در این قضیه پیش قدم باشد. مدرسه ها با همت انجمن اسلامی ، باید آینده نگر شود و آینده نگری مقدمه آینده سازی است، نمی توانیم بدون یک نگرش درست به آینده ، توقع آینده سازی داشته باشیم .

وی افزود: رهبری فرزانه و حکیم توقع تحول همه جانبه در آموزش و پرورش را داشته که این مهم را در سند چشم انداز تبیین کرده اند، معنایش این است که این آموزش و پرورش با این خصوصیات اصلا نمی تواند ما را در مسیر آرمانهای بزرگ پیش ببرد و شما بچه های عزیز انجمن های اسلامی در این کار خوبتان یک لبیک دانش آموزی گفته اید به رهبری عالیقدر.

کد مطلب 602761

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