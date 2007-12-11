همکاری با رایحه خوش خدمت نقطه مثبتی برای جبهه متحد است/ تلاش برای رسیدن به نامزدهای واحد ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری جبهه متحد اصولگرایان که صبح امروز برگزار شد، شهاب الدین صدر ، علیرضا زاکانی و علی اصغر زارعی از اعضای جبهه متحد پس از سخنرانی مقدماتی خود ، به سئو الات خبرنگاران پاسخ گفتند.

در ابتدای جلسه پرسش و پاسخ، خبرنگاری از شهاب الدین صدر پرسید آیا جبهه متحد اصولگرایی قصد دارد که به یک حزب تبدیل شود که وی پاسخ داد: جبهه متحد اصولگرایی قاعدتا بر اساس شاخص هایی که رهبرمعظم انقلاب درباره گفتمان اصولگرایی بیان کردند شکل گرفته و اعتقاد ما این است که بر اساس فرمایشات رهبری معظم انقلاب گفتمان اصولگرایی باید تداوم یابد.

برای حل مشکلات کشور باتکیه به اصول چاره اندیشی کنیم

وی افزود: راه حل مشکلات کشور ما این است که با تکیه به مبانی و اصول و ارزش ها برای مشکلات چاره اندیشی کنیم.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان گفت: ما معتقدیم تمامی موضوعات باید در چارچوب گفتمان اصولگرایی و شاخص های هشت گانه ای که رهبر معظم انقلاب آنها را برشمردند حرکت کنیم.

وی تاکید کرد: ما گفتمان اصولگرایی را به عنوان یک جریان اصیل در کشور می دانیم و نگاهمان به جبهه متحد اصولگرایان به عنوان یک حزب و گروهی که در کشور بخواهد تابلویی داشته باشد و کار حزبی کند نیست.

نگاه جبهه متحد فرا حزبی است

صدر ادامه داد: یکی از عواملی که باعث شده جبهه متحد اصولگرایان تعامل خوبی با سایر گروه های اصولگرا و همچنین علاقه مندان به اصولگرایی داشته باشد این است که نگاه ما به جبهه متحد اصولگرایان به هیچ وجه گروهی و حزبی نیست.

وی خاطر نشان کرد: البته جریانهای مختلفی که در این اضلاع سه گانه جبهه متحد فعالیت می کنند چارچوب های مشخصی دارند ولی اساسا نگاه به جبهه متحد نگاه حزبی وگروهی نیست و ما به این روش کار را جلو می بریم و تا کنون نیز نتایج خوبی را به دست آورده ایم.

صدر تاکید کرد که جبهه متحد اصولگرایان تعلقات حزبی وگروهی ندارد.

زارعی عضو دیگر جبهه متحد اصولگرایان و عضو رایحه خوش خدمت نیز در پاسخ به سئوالی در خصوص رابطه جبهه متحد اصولگرایان با دولت گفت: جبهه متحد اصولگرایان یک مجموعه نسبتا وسیعی از افرادی که اصولگرایی را جزء مبانی فکری و فعالیت های سیاسی و اجتماعی خود می دانند است که در این مجموعه افراد مختلفی هم از دستگاه های دولتی حضور دارند.

جبهه متحد اصولگرایان رابطه رسمی با دولت ندارد

این عضو جبهه متحد اصولگرایان متذکر شد: جبهه متحد هیچ گونه رابطه ای رسمی با دولت فعلی ندارد هر چند که جبهه متحد اصولگرایان مدافع حرکت، رویکرد و فعالیت های دولت نهم است و تلاش می کنند تا فضایی فراهم شود که همانطور که در مجلس هفتم به خواست ها ونیازهای مردم با سرعت و کیفیت پاسخ داده می شود در مجلس هشتم نیز شاهد این روند باشیم.

وی تاکید کرد: جبهه متحد اصولگرایان یک مجموعه دولتی نیست، بلکه یک مجموعه خود جوش است و بر اساس تعهدات مجموعه ای اصولگرایان تشکیل شده است.

زارعی اظهار داشت: امروز مجموعه جبهه متحد اصولگرایان را در سایر استانها و شهرستانها تعمیم داده شده است به طوری که شاهد شکل گیری یک مجموعه بزرگی از اصولگرایان در کشور هستیم.

در ادامه این نشست زاکانی یک عضو دیگر جبهه متحد اصولگرایان نیز در پاسخ به سئوالی در خصوص ارزیابی جبهه متحد اصولگرایان در رابطه با گرانی های اخیر، گفت: تورم و گرانی وجود دارد و هیچ کس نمی تواند آن را نفی کند. اما به نظر بنده بیشتر باید به علت ها پرداخت تا بتوان تدبیری درست اندیشید.

وی افزود: تلاش هایی که توسط دست اندرکاران، مجریان و عناصر دولت ومجلس در این زمینه شکل می گیرد می تواند باعث کنترل تورم و بهبود شرایط شود.

زاکانی یکی از انتقادات وارد به گرانی را پرداختن تنها به یک علت آن هم توسط دست اندرکاران ارزیابی کرد وگفت: برخی در تحلیل موضوعات تنها یک بعد را مد نظر قرار می دهند و به همه ابعاد موضوع نمی پردازند در حالیکه ما باید به عنوان سیاستمداران کشور همه واقعیت ها را به مردم منتقل کنیم.

اصلی ترین دلیل گرانی بالا رفتن قیمت نفت است

این عضو جبهه متحد اصولگرایان یکی از علت های مشخص گرانی را بالا رفتن قیمت نفت عنوان کرد و اظهار داشت: این افزایش قیمت باعث شده تا وارداتمان 16 درصد با قیمت بیشتری نسبت به گذشته خریداری شود.

زاکانی عوامل دیگر گرانی در کشور را افزایش نقدینگی، بالا رفتن بودجه های عمرانی، افزایش تقاضا، اثرات تلاش مضاعف دولت نسبت به برخی تصمیمات که از جنس دوره تحولی است و شامل موضوع سهمیه بندی بنزین می شود، دانست و گفت: موضوعاتی مانند سهمیه بندی بنزین، کشور را نجات می دهد در عین اینکه سختی هایی را نیز خواهد داشت.

وی اظهار امیدواری کرد: با تلاش جدی دولت و مجلس شاهد مهار تورم باشیم.

صدر در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چند درصد نامزدهای جبهه متحد در حوزه های مختلف مشخص شده اند، اظهار داشت: تا کنون در شهرستانها و حوزه های انتخابیه روند خوبی طی شده است اما اکنون نمی توان عدد مشخصی را به صورت مثلا 100 نفر و یا 30 درصد بیان کرد.

وی اعداد ذکر شده را تنها تخمین هایی دانست و ادامه داد: در آخرین همایش دبیران استانی جبهه متحد اصولگرایان که چندی پیش برگزار شد دوستان ما تلاش کردند تا در سراسر کشور فرآیند را به خوبی جلو ببرند.

تلاش برای رسیدن به نامزدهای واحد ادامه دارد

صدر خاطر نشان کرد: بخش عمده ای از کارها انجام شده است و ما به ترتیب و بر اساس مراحل ترسیم شده تلاش می کنیم تا به نامزدهای واحدی درانتخابات مجلس هشتم دست یابیم.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان همچنین درباره بررسی فهرست کاندیدای تهران خاطر نشان کرد: هنوز بررسی مصادیق دراین خصوص آغاز نشده اما ما از تمامی گروه هایی که در جبهه متحد و یا خارج از آن با ما اتحاد و هم اندیشی دارند خواسته ایم تا لیست ها و افراد مورد نظر خود را به ما ارائه کنند.

صدر خاطر نشان کرد: جبهه متحد اصولگرایان از همین جا اعلام می کند و از همه گروه های دلسوز اصولگرا می خواهد تا آنان نیز افراد مورد نظر خود را برای انتخابات مجلس هشتم به ما معرفی کنند به دلیل اینکه تنها چیزی که برای ما تعیین کننده است شاخص هایی است که برای کاندیداها در جبهه متحد در نظر گرفته ایم.

قبل از آغاز ثبت نام لیست جبهه متحد در کشور ارائه می شود

وی یاد آورشد: اکنون در خصوص سیاست تنظیم فهرست تهران فعالیت می کنیم و تلاش می کنیم تا قبل از دی ماه و قبل از آغاز ثبت نام ها لیست نهایی را اعلام کنیم.

صدر خاطر نشان کرد: جبهه متحداصولگرایان تلاش می کند هر 30 نفری را که در فهرست تهران برای انتخابات مجلس هشتم قرارمی دهند را با تفاهم کامل و اتفاق آراء در شورای مرکزی تعیین کنند و اکنون در حال فراهم نمودن مقدمات این کار هستیم.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان همچنین گفت: برخی گمانه زنی هایی در این خصوص مطرح می شود که جبهه متحد اصولگرایان بر اساس سهمیه بندی پیش می رود اما تلاش ما بر این امر متمرکز است که 30 نفر لیست تهران را با تفاهم کامل مشخص کنیم.

وی خاطر نشان کرد: جبهه متحد اصولگرایان تلاش می کند تا قبل از آغاز ثبت نام ها هم در تهران و هم در سایر حوزه های انتخابیه فهرست نهایی را تعیین و اعلام نماید.

زاکانی نیز در ادامه این نشست خبری در پاسخ به این سئوال که آیا اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم تنها یک لیست را ارائه خواهند کرد یا خیر، گفت: در تمامی انتخابات لیست های مختلفی ارائه می شود و شما انتخاباتی را سراغ ندارید که تنها یک لیست از یک جناح و گروه اعلام شود به دلیل اینکه برخی سلایق خاص دیگری را دنبال می کنند.

وی افزود: در این میان مهم این است که تلاش ها به سمتی معطوف گردد تا حداکثر اصولگرایان به هدف خود و هماهنگی مورد نظر دست یابند.

اعضای جبهه متحد از سایر اصولگرایان اصولگرا تر نیستند

زاکانی ادامه داد: زمینه این امر کاملا مهیاست و کسانی که در جبهه متحد اصولگرایان حضور دارند هم خود را اصولگراتر از دیگران نمی دانند و تلاش می کنند تا همه اصولگرایان در یک مجموعه قرار بگیرند.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان در ادامه به رایزنی های جبهه متحد اصولگرایان با گروه های دیگر اصولگرا اشاره کرد و افزود: ما حصل این جلسات تفاهمات بسیار خوبی بوده است و اگر گروهی وجود دارد که می خواهد به این جمع بپیوندد ما از آن استقبال می کنیم چرا که در آینده ای نزدیک با جمع افزون تری کار را دنبال خواهیم کرد.

وی خاطر نشان کرد: نظر مثبتی نسبت به اصل جبهه متحد اصولگرایان وجود دارد و برخی از بحث ها و گمانه زنی هایی که صورت می گیرد شاید به خاطر کم اطلاعی برخی افراد باشد.

زاکانی متذکر شد: جبهه متحد اصولگرایان هنوز ورودی به لیست ها پیدا نکرده است و در انتخاب کاندیداها سهمیه بندی را دنبال نمی کند بلکه اساس کار خود را بر رعایت شرایط و ارزش ها گذاشته است.

این فعال سیاسی خاطر نشان کرد: ما به هیچ وجه نفی هیچ کس را در دستور کار خود قرار نداده ایم و جلساتی را با آقایان لاریجانی، رضایی و قالیباف تا کنون داشته ایم و آنان نیز تعاملاتی را به صورت جدی با ما برقرار کرده اند واین مباحث سیر خود را دنبال می کند.

وی همچنین گفت: جبهه متحد اصولگرایان به غیر از این گروه ها با سایر دوستانی که با ما تفاوت دارند نیز تعاملاتی را انجام داده است.

خبرنگاری پرسید، زنان اصولگرا چند درصد از فهرست نهایی را تشکیل خواهند داد که زاکانی پاسخ داد: با خواهران اصولگرای خود به صورت فردی و جمعی جلساتی را داشته ایم و به اعتقاد ما نمی توان عددی را برای حضور زنان اصولگرا در فهرست نهایی جبهه متحد تعیین کرد. به این علت خواهران با ظرفیت بالایی در جامعه ما حضور دارند.

زاکانی تاکید کرد: حضور فعال و حداکثری زنان اصولگرا مد نظر ماست و تا کنون خواهران اصولگرا از ما چنین درخواستی را نداشته اند و اگر آنان بگویند 30 درصد ما خواهیم گفت چرا این سهمیه 35 درصد نباشد.

در ادامه این نشست خبری، علی اصغر زارعی عضو جبهه متحد اصولگرایان به نمایندگی از رایحه خوش خدمت در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برنامه اصولگرایان برای مجلس هشتم چیست، اظهار داشت: برنامه اصولگرایان در مجلس هشتم صرفا نسبت به انتخاب مصادیق نبوده است بلکه بر اساس دستور العمل جبهه متحد کمیته ای تشکیل شده تا با انجام کار کارشناسی قبل ازمعرفی مصادیق برنامه ای برای جبهه متحد در مجلس هشتم تنظیم کند.

برنامه جبهه متحد قبل از معرفی نامزدها اعلام می شود

وی با بیان اینکه برنامه کارشناسی جبهه متحد اصولگرایان برای انتخابات مجلس هشتم قبل از معرفی کاندیداهای این جبهه در دی ماه ارائه خواهد شد، تصریح کرد: این برنامه در چارچوب چشم انداز بیست ساله توسعه کشور و سیاست های کلی با کار کارشناسی در مباحث فرهنگی، سیاسی، اقتصاد واجتماعی در حال بررسی است که در دی ماه ارائه خواهد شد.

زارعی ابراز عقیده کرد که در انتخابات مجلس هشتم باید بیش از تلاش برای معرفی مصداق ها به دنبال اهداف مجلس هشتم در جهت ارتقاء کشور باشیم.

در ادامه شهاب الدین صدر دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به سئوالی در ارتباط با برنامه نامزدهای اصولگرا برای انتخابات مجلس هشتم گفت: در حال حاضر کمیته ای برای تدوین برنامه های نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در مجلس هشتم تشکیل شده است چرا که یکی از عمده مشکلات انتخابات گذشته قول هایی بود که نامزدها به مردم می دادند اما طی چهار سال نمایندگی خود به آن عمل نمی کردند.

بنا بر این گزارش، صدر تصریح کرد: باید در برنامه های تدوینی موقعیت های حوزه های انتخابیه و توانایی موجود در کشورلحاظ گردد و پس از آن برنامه ای بر مبنای ارزش های موجود و در راستای چشم انداز و برنامه پنج ساله در حوزه وظایف نمایندگان مجلس ارائه گردد.

صدر در پاسخ به سئوالی درخصوص اینکه آیا در جبهه متحد اصولگرایان به دنبال مقایسه عملکرد مجلس ششم و هفتم هستیم یا خیر، اظهار داشت: تا کنون این کار به صورت جدی در جبهه متحد اصولگرایان دنبال شده است.

همچنین علیرضا زاکانی نماینده اصولگرایان تحول خواه در جبهه متحد در پاسخ به این سئوال گفت: در خصوص عملکرد مجلس هفتم کار جدی انجام شده است، چرا که این مجلس توانست با توجه به شعارهایی که قبل از تشکیل خود به مردم داده بود در راستای اهداف تنظیم شده حرکت کرده و اقداماتی در جهت توسعه برداشتن موانع و شرایط ناگوار از جامعه و ممانعت از فشار به اقشار مردم از جمله ضعیفان کار جدی انجام دهد.

وی ادامه داد: مهمترین کارهایی که مجلس هفتم انجام داده کاهش سود بانکی، مبارزه با فساد اقتصادی، لایحه ارتقاء سلامت اداری، پولشویی ، 206 سرفصل مبارزه با مفاسد اقتصادی که هم اکنون 52 پرونده آن در حال پیگیری است لذا می توان گفت که با تهیه منشوری از کارهای صورت گرفته در مجلس هفتم می توان عملکرد این مجلس را به مردم ارائه کرد.

شهاب الدین صدر دبیر جبهه متحد اصولگرایان نیز در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اینکه وجود طیف نزدیک به دولت در جبهه متحد و عدم اقبال مردم از این طیف در انتخابات شوراها نمی تواندمشکلاتی برای جبهه متحد ایجاد کند، خاطر نشان کرد: آنچه برای ما مهم است حرکت در راستای مبانی اصولی به معنای دفاع از ارزش ها و انقلاب است. لذا ما هم به تبع دفاع رهبر معظم انقلاب از دولت ها به عنوان اصولگرا مدافع دستگاه های نظام به صورت جدی هستیم.

همکاری با رایحه خوش خدمت نقطه مثبتی برای جبهه متحد است

دبیر اجرایی جبهه متحد اصوگرایان تصریح کرد: همکاری با گروهی که نامزد آن در انتخابات ریاست جمهوری حائز بیشترین آرا درکشور شده ، نقطه مثبتی برای جبهه متحد اصولگرایان محسوب می شود.

صدر خاطر نشان کرد: جمع بندی هایی که از جامعه به دست آمده نشان دهنده این است که مردم رویکرد و نگاه مثبت و جدی به جریان اصولگرایی دارد اما تفرقه وشکافی که در انتخابات شوراها بین این طیف بوجود آمد باعث عدم اقبال حداکثری شد که برای رفع آن سازوکار جبهه متحد شکل گرفت.

در ادامه زاکانی در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر اینکه مبانی اقتصادی جبهه متحد اصولگرایان به چه شکل تنظیم شده است، گفت: تاکید ما در مبانی اقتصادی ایجاد کارآیی وتولید ثروت در جامعه و توجه خاص به توزیع مناسب آن است.

اختلافی بین دولت و مجلس بر سر چشم انداز وجود ندارد

وی افزود: هیچ اختلافی میان مجلس و دولت بر سر چشم انداز نیست بلکه موارد کارشناسی به صورت طبیعی این شائبه را بوجود آورده است بنابراین به دنبال آن هستیم تا مجلس استقلال رای خود را در عین اینکه مقابل هیچ کدام از دو قوای دیگر قرار نمی گیرد حفظ کند و خدا نکند که منافع و مصالح ملی و نظرات کارشناسی تابع خطوط سیاسی شود.

رایزنی جبهه متحد با سایر اصولگرایان نتایج مثبتی داشته است

همچنین علی اصغر زارعی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه چه گروه هایی تا کنون به جبهه متحد پیوسته اند گفت: جدای از سه ضلع اصلی جبهه متحد با سایر گروه های اصلاح طلب وارد مذاکره شده و تا کنون دستاوردهای مناسبی کسب شده است.

وی ادامه داد: رایزنی ها با آقایان لاریجانی، قالیباف و رضایی به عنوان چهره های شناخته شده اصولگرا و سایر گروه های اصولگرای خارج از جبهه نتایج مثبتی را در بر داشته است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا اتحاد ملی تنها با حضور جبهه متحد در جامعه موفق می شود و اینکه چرا عملکرد سایر گروه های سیاسی را نفی می کنید، گفت: در واقع هر گروهی که رویکردی انقلابی داشته باشد ما آن را نفی نمی کنیم بلکه تنها نافی گروه هایی هستیم که ارزش ها را به نگاه لیبرال دموکراسی نگریسته و قصد ساختار شکنی در نظام را دارند.

با تندروها مخالفیم

صدر در پاسخ به همین سئوال اظهار داشت: در حقیقت اتحاد ملی وانسجام اسلامی تنها با اصولگرایان محقق نمی شود بلکه معتقدیم با توجه به شرایط موجود کشور تمام نیروهای داخل نظام باید این جریان را پیش ببرند و ما تنها با برخی گروه های تندرو که به دنبال مصادره آرای دشمن و عبور از خطوط قانون اساسی هستند مخالفیم.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا اکثر اعضای گروه 6+5 خود نامزد حضور در انتخابات مجلس هشتم هستند گفت: بر اساس دستورالعمل جبهه برای شورای 11 نفره هیچ کدام از این افراد نمی توانند در انتخابات مجلس هشتم نامزد شوند مگر در شرایط خاص که اگر بر خلاف آن عمل شوود جایگزینی برای این افراد انتخاب خواهد شد.

هیچ کدام از اعضای مرضی الاطراف نامزد انتخابات نیستند

صدر تاکید کرد که هیچ کدام از اعضای گروه مرضی الاطراف جبهه های متحد اصولگرایی در سراسر کشور نامزد انتخابات مجلس هشتم نخواهد بود.

همچنین زاکانی در توضیح دستور العمل جبهه متحد برای نامزدی اعضای این جبهه در انتخابات اظهار داشت: 6 نفری که برای استانها تصمیم می گیرند غیر از شش نفر مرکزی در تهران حق شرکت در انتخابات مجلس هشتم از مرکز تصمیم گیری را ندارند بلکه می توانند از سایر شهرستانها نامزد شوند.

وی تصریح کرد: شرایط نامزد شدن اعضای گروه شش نفره در شهرستانها در دو صورت که مانع کار این جبهه نشده و مانع کار در مرکز نباشند بدون مشکل است اما برای رعایت انصاف در خصوص حوزه انتخابیه مورد نظر نیز نمی تواند تصمیم بگیرند.

هزینه های انتخاباتی جبهه متحد را اعلام می کنیم

زاکانی در پاسخ به این سئوال که آیا هزینه های انتخاباتی را به صورت شفاف اعلام خواهید کرد یا خیر، تصریح کرد: معتقدیم که باید هزینه های انتخاباتی به صورت شفاف و برای آگاهی مردم اعلام شود اما در بحث هزینه ها با شکل گیری ائتلاف مقداری از گروه حامی نامزد و بخشی از ستادهای فردی تامین خواهد شد.

وی با بیان اینکه قانون تصویب شده در ارتباط با تبلیغات از سوی مجلس شورای اسلامی مطمئنا هزینه های انتخاباتی را در انتخابات مجلس هشتم کاهش خواهد داد، تاکید کرد: هیچ گونه وام دولتی به نمایندگان در انتخابات آتی تعلق نخواهد گرفت.