اعتبارات ایجاد کمپینگ به شهرستانهای استان خراسان رضوی تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد علی هاشمی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: پس از سفر ریاست جمهوری و هیئت وزیران سه میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد کمپینگ در شهرستانهای استان پیش بینی شد که یک میلیارد آن ازمنابع استانی تامین شده و 80 درصد پروژه فوق پیشرفت داشته است.

معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: اعتبار تخصیصی بین 9 شهرتقسیم شده است که اعتبارات شهرهای تربیت حیدریه، گناباد، سبزوار، نیشابور، کلات و قوچان در اختیار شهرداری شهرها قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: اعتبار کمپینگ های توس و چناران به میزان 340 میلیون ریال به این سازمان واگذار شده که در منطقه توس با توجه به تخصیص اندک اعتبار پیشرفت چندانی نداشته است.

هاشمی خاطر نشان کرد: مصوبه فوق در حال حاضر در سطح استانی با تخصیص 85 درصد اعتبارات 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که پس از دریافت دو میلیارد ریال اعتبارات ملی این پروژه امید است شاهد اتمام این پروژه باشیم.