نامه 700 نفر از متخصصان علوم خاک به مراکز تصمیم گیری ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمد حسن روزی طلب پیش از ظهر امروز در نشست مطبوعاتی اظهار داشت: این نامه که نتیجه برگزاری دهمین کنگره علوم خاک ایران در شهریورماه سال جاری است با توجه به اهمیت خاک به عنوان منبع تامین احتیاجات بشر به صورت مستقیم و غیرمستقیم، عدم توجه مسئولان به قطعنامه های 9 گانه پیشین همچنین عدم رعایت اصول حفاظت خاک در اراضی دیم و تخریب مراتع و جنگلها به مراجع مربوط ارسال شده است.

وی افزود: خشکسالی و ایجاد سیلابهای مخرب، تشدید روند صعودی وقوع این پدیده و فرسایش شدید و نابودی بخش زیادی از منابع خاکی کشور از تبعات بی توجهی به این امر است.

این مسئول خاطرنشان کرد: به همین منظور با هدف جذب حمایتهای دولت مردان، برنامه ریزان و تصمیم گیران در این مبحث همچنین با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با بیابان زدایی سازمان ملل متحد و کیوتو برای کاهش غلظت گازهای گلخانه در اتمسفر و الزام به رعایت مقررات آنها متخصصین علوم خاک ایران با بررسی مشکلات و نیازهای این بخش اقدام به تدوین و ارسال این نامه در 10 بند به مراکز مربوطه در نهاد ریاست جمهوری، مجلس، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، وزرات آموزش- تحقیقات و فناوری و روسای دانشکده ها وسازمانهای کشاورزی کشور کرده اند.

متن نامه ارسالی به دستگاههای مذکور به شرح ذیل است:

1- با توجه به فقدان یک سیاست مدون ملی خاک در ایران به منظور ارائه راهبردهای لازم در زمینه کاربری صحیح اراضی، مدیریت و بهره برداری پایدار خاک و اجرای برنامه های حفاظت خاک در سطح مزارع با مشارکت مردم ضروری است با توجه به پیشنهاد انجمن علوم خاک ایران نسبت به تشکیل شورای عالی سیاستگذاری و برنامه ریزی امور خاک در وزارت جهاد کشاورزی و تدوین یک سیاست جامع خاک به منظور ایجاد هماهنگی، نظارت و ارزیابی فعالیتهای دستگاههای پژوهشی، ترویجی و اجرایی کشور با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط اقدام عاجل به عمل آید.

2- در مورد تهیه و تصویب قانون جامع خاک با توجه به مصوبات برنامه های توسعه پنج ساله دوم و سوم کشور باید اقدام فوری به عمل آید.

3- توصیه می شود یارانه کود به صورت هدفمند و در جهت حمایت از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و به نحوی پرداخت شود که از مصرف بی رویه کود جلوگیری شود.

4- برای تدوین استاندارد روشهای تجزیه خاک، آب و محصولات کشاورزی باید هرچه سریعتر اقدام و نظارت جدی بر امور آزمایشگاه های خصوصی اعمال شود و در صورت نیاز قوانین و مقررات موجود مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

5- جهت تامین سلامت مردم باید هرچه زودتر نسبت به تدوین استانداردهای سلامت محصولات کشاورزی به ویژه آنهایی که به طور مستقیم در زنجیره غذایی انسان قرار می گیرند یا با تغذیه دام مرتبط هستند اقدام شود همچنین توجه به غلظت عناصر سنگین در این رابطه از اهمیت خاصی برخوردار است که توصیه می شود پژوهشهای زیست محیطی خاک در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی گسترش یابد.

6- با توجه به رویکرد روزافزون به کشاورزی پایدار مبتنی بر حفاظت خاک و حداقل عملیات خاک ورزی همچنین توسعه کشت ارگانیک ضروری است بسترهای لازم برای تحقیق و تولید صنعتی کودهای زیستی فراهم شود و پایش اثرات مصرف این کودها مورد توجه جدی قرار گیرد در این راستا همچنین ضروری است نظارت مستمر، دقیق و قانونمند بر تولید، ورود و توزیع انواع کودها (شیمیایی، آلی و زیستی) اعمال گردد.

7- توسعه آموزش عالی دولتی و غیردولتی در بخش کشاورزی از جمله رشته علوم خاک(خاکشناسی) و گرایشهای ذیربط، معیارهای دقیقی جهت راه اندازی کیفی دوره های جدید به ویژه در مقطع تحصیلات تکمیلی در نظر گرفته شود.

8- تحقیقات کاربردی، چند تخصصی و بین رشته ای به منظور مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار خاک متناسب با شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور باید مورد توجه خاص قرار گیرد و توسعه یابد.

9- سرمایه گذاری بیشتر دولت و بخش غیردولتی در جهت تقویت نیروی انسانی، تجهیزات آزمایشگاه های تخصصی خاک، موسسات تحقیقاتی و گروه های خاک شناسی دانشگاه های دولتی و غیر دولتی بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است.

10- اقدامات اساسی برای بالا بردن فرهنگ عمومی و آگاهی مردم در زمینه شناخت اهمیت خاک و چگونگی پاسداری از این سرمایه عظیم ملی باید سرلوحه برنامه های کلیه دستگاه های آموزشی و اجرایی کشور در سطح شهرستانها، استانها و کشور قرار گرفته و در این راه از رسانه های همگانی به ویژه صدا و سیما به نحو موثری بهره برداری شود.