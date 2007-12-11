سه ناحیه صنعتی جدید در مناطق مرزی آذربایجان غربی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهردر ارومیه، نادر صفرزاده ظهر امروز در جریان بازدید خبرنگاران از کارخانجات در حال احداث در سومین شهرک صنعتی ارومیه افزود: این نواحی در مناطق مرزی استان با کشور عراق ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه روند صنعتی شدن در آذربایجان غربی با شتاب ادامه دارد گفت: در سال آینده 1500 هکتار به وسعت شهرک های و نواحی صنعتی استان افزوده می شود و این در حالی است که وسعت شهرکهای صنعتی استان 2300 هکتار است.

صفرزاده ادامه داد: در سالجاری میزان سرمایه گذاری برای توسعه شهرک های صنعتی استان به بیش از 20 میلیارد تومان خواهد رسید.

وی با اشاره به احداث شهرکهای فناوری صنعت غذایی در آذربایجان غربی و اختصاص 15میلیارد ریال برای اجرای این طرح اضافه کرد: توسعه شهرکهای صنعتی سلماس، نقده، شاهین دژ، مهاباد و ماکو در دست مطالعه است.

صفرزاده به استقرار صنایع غیر آب بر در شهرک صنعتی شماره سه ارومیه اشاره کرد و از واگذاری زمین برای احداث 49 واحد صنعتی بزرگ در این شهرک 400 هکتاری از اقدامات انجام شده برای تامین آب از سد در حال احداث نازلو و امکانات محلی و احداث پست 200 مگاواتی برق خبر داد.

در ادامه این بازدید خبرنگاران از چند طرح عمرانی در حال احداث این شهرک دیدن کردند.