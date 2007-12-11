جستجوی بنزین در بین اعضای شورای شهر جهت خودروهای شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شصت و یکم شورای شهر تهران که صبح امروز به صورت علنی برگزار شد حاشیه های جذابی نداشت.

- مصطفی سلیمی مدیر عامل سازمان خدمات موتوری از ابتدای جلسه در صحن علنی و در ردیف اول حاضرین نشسته بود و به تناسب وضعیت جلسه با اعضای شورا به صحبت می پرداخت. سلیمی که تقریبا در انتهای جلسه صحن علنی را ترک کرد به خبرنگار مهر گفت : جهت حل مشکل بنزین خودروهای شهرداری یکبار دیگر به شورا آمده ام تا انشا الله بتوانیم با کمک اعضا آن را حل کنیم ، ضمن آنکه همه اعضا را آگاه کنم که مشکل بنزین هنوز حل نشده است.

- پروین احمدی نژاد و معصومه آباد در جلسه امروز شوراغایب بودند که در این بین مسجد جامعی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورا در ابتدای جلسه حضور کوتاهی داشت و طرح تشکیل ستاد ساماندهی فعالیت سازمانهای مردم نهاد به علت غیبت ایشان به جلسات بعدی موکول شد.

- در جلسه امروز شورای شهر، هادی ساعی تنها نماینده ای بود که حتی یک کلمه هم صحبت نکرد و کسی صدای او را نشنید ضمن آنکه ساعی با اندکی مصدومیت به صحن علنی آمده بود و لنگ لنگان قدم بر می داشت.

- چمران رئیس شورای شهر علی رغم تمایل شکیب ، دانشجو و بیادی به صحبت درباره منوریل با اصرار خواهان آن بود که اعضا صحبتی را در این خصوص انجام ندهند.