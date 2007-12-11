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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۵۰

حاشیه های شورای شهر؛

جستجوی بنزین در بین اعضای شورای شهر جهت خودروهای شهرداری

جستجوی بنزین در بین اعضای شورای شهر جهت خودروهای شهرداری

در جلسه امروز شورای شهر حضور مدیر عامل سازمان خدمات موتوری در صحن علنی که جهت حل مشکل بنزین خودروهای شهرداری با اعضای شورا گفتگو می کرد جالب توجه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شصت و یکم شورای شهر تهران که صبح امروز به صورت علنی برگزار شد حاشیه های  جذابی نداشت.

- مصطفی سلیمی مدیر عامل سازمان خدمات موتوری از ابتدای جلسه در صحن علنی و در ردیف اول حاضرین نشسته بود و به تناسب وضعیت جلسه با اعضای شورا به صحبت می پرداخت. سلیمی که تقریبا در انتهای جلسه صحن علنی را ترک کرد به خبرنگار مهر گفت : جهت حل مشکل بنزین خودروهای شهرداری یکبار دیگر به شورا آمده ام تا انشا الله بتوانیم با کمک اعضا آن را حل کنیم ، ضمن آنکه همه اعضا را آگاه کنم که مشکل بنزین هنوز حل نشده است.

- پروین احمدی نژاد و معصومه آباد در جلسه امروز شوراغایب بودند که در این بین مسجد جامعی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورا در ابتدای جلسه حضور کوتاهی داشت و طرح تشکیل ستاد ساماندهی فعالیت سازمانهای مردم نهاد به علت غیبت ایشان به جلسات بعدی موکول شد.

- در جلسه امروز شورای شهر، هادی ساعی تنها نماینده ای بود که حتی یک کلمه هم صحبت نکرد و کسی صدای او را نشنید ضمن آنکه ساعی با اندکی مصدومیت به صحن علنی آمده بود و لنگ لنگان قدم بر می داشت.

- چمران رئیس شورای شهر علی رغم تمایل شکیب ، دانشجو و بیادی به صحبت درباره منوریل با اصرار خواهان آن بود که اعضا صحبتی را در این خصوص انجام ندهند.

کد مطلب 602772

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