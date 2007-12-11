احکام اعضای ستاد انتخاباتی کرج صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمدجواد کولیوند ظهر امروز در نشست هماهنگی اعضای ستاد انتخاباتی کرج با حضور رئیس ستاد انتخابات استان تهران اظهار داشت: کمیته های برگزاری انتخابات و زیرمجموعه های آنها شکل گرفته و معرفی شده اند.

کولیوند افزود: هم اکنون ستاد انتخاباتی کرج از مدتی قبل شکل گرفته و دست اندرکاران آن از مورد اعتمادترینها هستند.

وی یادآور شد: کمیته های زیرمجموعه ستاد شامل آموزش، حقوقی، پشتیبانی، امنیتی، تبلیغات و اطلاع رسانی و ... است و احکام اعضای ستاد و مسئولان کمیته های تخصصی صادر و ابلاغ شده است.

کولیوند خاطرنشان کرد: با برنامه ریزیهای صورت گرفته و همکاری دستگاه های اجرایی، نخبگان و اصحاب رسانه شاهد برگزاری انتخابات پرشور در سطح کلانشهر کرج خواهیم بود.

در این نشست سرپرست فرمانداری کرج، بخشداران و مسئولان کمیته های تخصصی ستاد انتخابات شهرستان گزارشی از آمادگی و عملکرد خود در مدت تشکیل ستاد ارائه کردند.