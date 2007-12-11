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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۴۲

منشور علمی شهرداری تهران ابلاغ شد

منشور علمی شهرداری تهران ابلاغ شد

شهردار تهران همزمان با هفته پژوهش منشور علمی شهرداری تهران را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار تهران در ابلاغیه ای به معاونان ، مشاوران ، شهرداران مناطق ، مدیران کل ستادی و مدیران عامل سازمان ها و شرکت های تابعه تصریح کرد : حال که با توفیق و عنایت الهی شهرداری تهران فصل جدیدی از تلاش و فعالیت را با رویکرد علم محوری و پژوهش محوری با عنوان " جهاد علمی در حوزه مدیریت شهری " آغاز کرده است ، حضور فعال و یکپارچه خانواده بزرگ شهرداری را در هفته پژوهش گرامی داشته و به منظور نهادینه کردن این نهضت پربرکت " منشور علمی " شهرداری ابلاغ می شود .

در بخش دیگری از از این ابلاغیه تاکید شده است : رعایت مفاد این ابلاغیه و سیاست ها و رویکردهای مندرج در آن باید در کلیه شئون برنامه ریزی و اجرایی مورد توجه قرار گیرد . مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران وظیفه دارد که نسبت به تنظیم آیین نامه و دستورالعمل مورد نیاز اقدام و ضمن تصویب آن در شورای مطالعات راهبردی ، اقدامات لازم جهت نظارت بر اجرای آن به عمل آورده و هر سه ماه یکبار گزارش اقدامات را در شورای مطالعات راهبردی جهت اتخاذ تصمیم های لازم مطرح نماید و مصوبات شورای مذکور به اطلاع اینجانب برسد .

بر اساس این گزارش متن کامل منشورعلمی شهرداری تهران به این شرح است :

با استعانت از خداوند متعال، در راستای سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام مقدس اسلامی ایران و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص توسعه علمی کشور و همچنین تسهیل تحقق چشم انداز مصوب شهر تهران، شهرداری تهران افتخار دارد تا به مناسبت برگزاری " اولین جشنواره انتخاب برترین های پژوهش در حوزه مدیریت شهری" در هفته پژوهش سال 1386 خود را به سیاست ها و راهبردهای علمی - پژوهشی زیر که به عنوان"منشور علمی شهرداری تهران" قلمداد می گردد، متعهد نماید:

1. ایجاد سازو کارهای لازم جهت بهره مندی مستمر و نهادمند از "خردجمعی" شهروندان به ویژه در عرصه ابتکارات و نوآوری ها.

2. مبتنی ساختن کلیه فعالیت های خود به دستاوردهای علمی و پژوهشی و کاربست فناوری های نوین با رویکرد جهادی به عنوان آغاز"جهاد علمی در حوزه مدیریت شهری" و نظارت دائمی برآن.

3. بهره بردن از نظام مدیریت دانش به عنوان یک یک نهاد (یاسازمان) دانایی محور در جهت تقق هدف آرمانی دستیابی به " رتبه اول علمی در منطقه "

4. ایجاد فرهنگ و انگیزه لازم برای کاربست مدل های علمی و معتبر و پرهیز از افدامات سلیقه ای و سطحی نگری با هدف طراحی و عملیاتی کردن مدل " توسعه پایدار شهری "

5. اولویت دادن به مطالعات و پژوهش های کاربدی و مساله محور که بهبود مستمر کیفیت زندگی شهروندان را درپی داشته باشد.

6. تقویت و گسترش کمی و کیفی مراکز و موسسات تحقیقاتی در حوزه مدیریت شهری و تامین امکانات و اعتبارات مورد نیاز

7. برقراری ارتباط و تعامل گسترده با اندیشمندان، مجامع علمی، دانشگاهها و موسسات معتبر مطالعاتی داخل و خارج و حداکثر استفاده از قابلیت ها و دستاوردهای آنها با نشست ها، همایش ها و جشنواره ها و تجلیل و قدردانی از زحمات و خدمات آنان

8. آموزش دائمی و ارتقا مستمر دست آوردهای پژوهشی و ارائه خدمات برتر شهری

9. مستند سازی تجارب موفق حوزه مدیریت شهری درکلیه سطوح سازمانی شهرداری تهران و تبادل و قابل دسترس نمودن آن برای همه دست اندر کاران و علاقمندان

10. ایجاد و توسعه پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز(بانک های اطلاعاتی و مراکز داده پردازی) به خصوص پایگاه های اطلاعاتی هوشمند به منظور تامین اطلاعات و خدمات علمی مورد نیاز محققین و مراکز مطالعاتی و پژوهشی در جهت ارتقا علوم و فنون مدیریت شهری و تعامل با شهروندان و ارائه خدمات کارآمد به آن ها.

محمد باقر قالیباف - 17 آذر 1386

کد مطلب 602775

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