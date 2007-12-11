منشور علمی شهرداری تهران ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار تهران در ابلاغیه ای به معاونان ، مشاوران ، شهرداران مناطق ، مدیران کل ستادی و مدیران عامل سازمان ها و شرکت های تابعه تصریح کرد : حال که با توفیق و عنایت الهی شهرداری تهران فصل جدیدی از تلاش و فعالیت را با رویکرد علم محوری و پژوهش محوری با عنوان " جهاد علمی در حوزه مدیریت شهری " آغاز کرده است ، حضور فعال و یکپارچه خانواده بزرگ شهرداری را در هفته پژوهش گرامی داشته و به منظور نهادینه کردن این نهضت پربرکت " منشور علمی " شهرداری ابلاغ می شود .

در بخش دیگری از از این ابلاغیه تاکید شده است : رعایت مفاد این ابلاغیه و سیاست ها و رویکردهای مندرج در آن باید در کلیه شئون برنامه ریزی و اجرایی مورد توجه قرار گیرد . مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران وظیفه دارد که نسبت به تنظیم آیین نامه و دستورالعمل مورد نیاز اقدام و ضمن تصویب آن در شورای مطالعات راهبردی ، اقدامات لازم جهت نظارت بر اجرای آن به عمل آورده و هر سه ماه یکبار گزارش اقدامات را در شورای مطالعات راهبردی جهت اتخاذ تصمیم های لازم مطرح نماید و مصوبات شورای مذکور به اطلاع اینجانب برسد .

بر اساس این گزارش متن کامل منشورعلمی شهرداری تهران به این شرح است :

با استعانت از خداوند متعال، در راستای سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام مقدس اسلامی ایران و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص توسعه علمی کشور و همچنین تسهیل تحقق چشم انداز مصوب شهر تهران، شهرداری تهران افتخار دارد تا به مناسبت برگزاری " اولین جشنواره انتخاب برترین های پژوهش در حوزه مدیریت شهری" در هفته پژوهش سال 1386 خود را به سیاست ها و راهبردهای علمی - پژوهشی زیر که به عنوان"منشور علمی شهرداری تهران" قلمداد می گردد، متعهد نماید:

1. ایجاد سازو کارهای لازم جهت بهره مندی مستمر و نهادمند از "خردجمعی" شهروندان به ویژه در عرصه ابتکارات و نوآوری ها.

2. مبتنی ساختن کلیه فعالیت های خود به دستاوردهای علمی و پژوهشی و کاربست فناوری های نوین با رویکرد جهادی به عنوان آغاز"جهاد علمی در حوزه مدیریت شهری" و نظارت دائمی برآن.

3. بهره بردن از نظام مدیریت دانش به عنوان یک یک نهاد (یاسازمان) دانایی محور در جهت تقق هدف آرمانی دستیابی به " رتبه اول علمی در منطقه "

4. ایجاد فرهنگ و انگیزه لازم برای کاربست مدل های علمی و معتبر و پرهیز از افدامات سلیقه ای و سطحی نگری با هدف طراحی و عملیاتی کردن مدل " توسعه پایدار شهری "

5. اولویت دادن به مطالعات و پژوهش های کاربدی و مساله محور که بهبود مستمر کیفیت زندگی شهروندان را درپی داشته باشد.

6. تقویت و گسترش کمی و کیفی مراکز و موسسات تحقیقاتی در حوزه مدیریت شهری و تامین امکانات و اعتبارات مورد نیاز

7. برقراری ارتباط و تعامل گسترده با اندیشمندان، مجامع علمی، دانشگاهها و موسسات معتبر مطالعاتی داخل و خارج و حداکثر استفاده از قابلیت ها و دستاوردهای آنها با نشست ها، همایش ها و جشنواره ها و تجلیل و قدردانی از زحمات و خدمات آنان

8. آموزش دائمی و ارتقا مستمر دست آوردهای پژوهشی و ارائه خدمات برتر شهری

9. مستند سازی تجارب موفق حوزه مدیریت شهری درکلیه سطوح سازمانی شهرداری تهران و تبادل و قابل دسترس نمودن آن برای همه دست اندر کاران و علاقمندان

10. ایجاد و توسعه پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز(بانک های اطلاعاتی و مراکز داده پردازی) به خصوص پایگاه های اطلاعاتی هوشمند به منظور تامین اطلاعات و خدمات علمی مورد نیاز محققین و مراکز مطالعاتی و پژوهشی در جهت ارتقا علوم و فنون مدیریت شهری و تعامل با شهروندان و ارائه خدمات کارآمد به آن ها.

محمد باقر قالیباف - 17 آذر 1386