جزیره ای کار کردن مانع تحقق اهداف سازمان حمل و نقل و ترافیک شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی با موضوع «مدیریت تقاضا و آرامسازی ترافیک» از سلسله نشستهای جنبی اولین جشنواره انتخاب برترینهای پژوهش در حوزه مدیریت شهری روز گذشته از ساعت 14 تا 15 در سالن آمفی تئاتر مرکز آفرینشهای ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

مهندس بابک میربها، کارشناس مدیریت ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، پژوهش خود را با موضوع «مدیریت تقاضا و آرامسازی ترافیک» در دو بخش مجزا و به شیوه سخنرانی ارائه کرد. او ضمن تعریف موضوع مورد بحث به ارائه انواع راهبردهای مدیریت تقاضای حمل و نقل پرداخت و از مدیریت پارکینگ و کاربری زمین و مدیریت اصلاح سازمانی به عنوان اساسیترین راهبردهای مدیریت تقاضای حمل و نقل یاد کرد وافزود: «متأسفانه پژوهش حاضر نشان میدهد که در بخشهایی از تهران آنچنان شیوهای خاص از حمل و نقل متمرکز شده است که دیگر شیوه ها مجال بروز ندارند.»

مهندس میربها در ادامه سخنان خود بهبود امنیت مسافران، به اشتراک گذاشتن سفرها، ساماندهی دوچرخه سواری، تطبیق ساعات کار سیستمهای حمل ونقل عمومی با ساعات کار مسافران، و زمان بازگشت به منزل را از راهبردهای اصلی در انتخاب سیستمهای حمل و نقل اصلاح شده دانست و طی جدولی که در آن شیوه های مختلف سفرهای درون شهری در تهران در شاخصهای راحتی، هزینه و سرعت با یکدیگر مقایسه شده بودند نشان داد که سفرهای اشتراکی پس از سیستم حمل و نقل عمومی، کم هزینه ترین نوع سفر در تهران است. این کارشناس ترافیک در زمینه راهبردهای ایجاد انگیزه در استفاده از مدلهای جایگزین حمل و نقل شهری گفت: «کاهش هزینه سفر با سیستم حمل و نقل عمومی، قیمت گذاری سفرهای شهری براساس مسافت طی شده و میزان استفاده از معابر شهری، تصویب مالیات بر سوخت، قیمتگذاری پارکینگ ها و قیمت گذاری محدوده های ترافیکی نظیر آنچه ما به عنوان طرح ترافیک میشناسیم از راهکارهای ایجاد انگیزه در استفاده مسافران از مدلهای جایگزین حمل و نقل است.»

میربها همچنین یادآوری کرد: «البته هر کدام ازاین سیستم های انگیزشی باید با شرایط بومی شهر تهران سازگار شود و این طور نیست که بدون توجه به نوع خودروها و سایر عوامل جنبی، مالیات بر سوخت تنظیم کرد. همچنین باید نهادهای مختلف از این طرحهای انگیزشی استقبال و حمایت کنند. در حال حاضر در شهر تهران تنها 8 درصد از متخلفانی که بدون داشتن مجوز، وارد محدوده طرح ترافیک میشوند شناسایی و جریمه میشوند که این نقطه ضعف بسیار بزرگی است و اجرای طرح ترافیک را با شکست مواجه میکند.»

در مورد راهبردهای مربوط به سیاستگذاری و اصلاحات سازمانی، سخنران نشست از موازی کاری در سازمانهای مرتبط با موضوع ترافیک انتقاد کرد و گفت: «جزیره ای کارکردن مانع از تحقق اهداف مدیریت تقاضای حمل و نقل شده است.»

مهندس میربها ضمن ارائه آماری از حجم تصادفات ناشی از سرعت زیاد در معابر شهر تهران وارد بحث آرامسازی ترافیک شد و گفت: «40 درصد تصادفات به علت سرعت زیاد است و 40 درصد تلفات تصادف ها را عابران پیاده تشکیل میدهند که 23 درصد آنها کودکان زیر 16 سال هستند. این موضوع انجام پژوهشها و عملیاتهای اجرایی اثربخش را در حوزه آرامسازی ترافیک ضروری کرده است. تنها راه کاهش سرعت، نصب سرعتگیر نیست و لازم است به دانش شیوه های نوین آرامسازی ترافیک مجهز شویم و بدانیم که آرامسازی ترافیک ترکیبی از ابزارها و روشهاست برای کاهش سرعت وسایل نقلیه.»

وی اهداف اصلی آرامسازی ترافیک را کاهش تصادفات و افزایش ایمنی عابران پیاده دانست و افزود: «افزایش ضریب ایمنی و کاهش سرعت و حجم عبور از نتایج اقدامات آرامسازی ترافیک است. اما تعیین روش آرامسازی در هر نقطهای از شهر به عوامل مختلفی وابسته است از جمله سرعت عملکرد در معبر یعنی سرعتی که عموم رانندگان هنگام عبور از یک مسیر خاص دارند بدون در نظرگرفتن محدودیتهای سرعت در آن مسیر، شناخت نقاط حادثه خیز، شناخت الگوی تردد، موقعیت گذرگاههای عابر پیاده و کاربری مسیرها. به عنوان مثال ما نمیتوانیم در مسیری که برای خطوط حمل و نقل سیریع (BRT) پیشبینی کردهایم طرحهای کاهش سرعت را اجرا کنیم چون اساساً با فلسفه ایجاد مسیر BRT در تناقض است. از سوی دیگر نمیتوان طرحهای کاهش سرعت را به گونهای اجرا کرد که انجام مأموریت وسایل نقلیه امدادی و آمبولانسها را مختل کند.»

نشست تخصصی مدیریت تقاضا و آرامسازی ترافیک با ارائه گزارشی تصویری از اقدامات انجام شده توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک در مدیریت تقاضا و شیوههای آرامسازی ترافیک پایان یافت.