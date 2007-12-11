تامین فرصتهای برابر برای همه افراد جامعه از ارکان حقوق بشر است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهنام امینی دبیر علمی همایش مناسب سازی محیط شهری برای معلولان، جانبازان و سالمندان صبح امروز در این همایش با اشاره به اینکه دو رویکرد مناسب سازی سیستم های حمل و نقل درون شهری و برون شهری و دسترسی الکترونیک در دستور کار همایش است گفت: تامین فرصت های برابر برای همه افراد جامعه از ارکان حقوق بشر است و در میان گروه های مختلف اجتماعی سالمندان، جانبازان و معلولان تامین نیازهای دسترسی آنان مستلزم تدابیر ویژه ای است.

وی افزود: سامانه های حمل و نقل که برای رفاه عموم مردم گسترش یافته است هرچند هزینه های زیادی می طلبد باید مناسب سازی شود و منافع آن برای همه افراد جامعه خواهد بود.

امینی در ادامه گفت: پیشرفت تکنولوژی و توسعه سخت افزار ونرم افزار امکان داده تا جابه جایی را با ارتباط جایگزین کنیم.

وی با اشاره به اینکه امکانات دسترسی برای این اقشار نامناسب است اظهار کرد: تا کنون منابع کافی به این افراد تخصیص نیافته است و انعکاس آن در محافل دانشگاهی مطلوب نیست و جامعه دانشگاهی با آن آشنا و هماهنگ نشده است.

به گفته دبیر علمی همایش مناسب سازی محیط شهری برای معلولان، جانبازان و سالمندان، این همایش فرصتی است برای بستر سازی میان افکار پژوهشگران IT و تصمصم گیرنده گان امور جانبازان معلولان و سالمندان تا در نهایت به مجموعه ای از پیشنهاد های کاربردی و اجرایی دست یابیم.