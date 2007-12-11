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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۵۷

تامین فرصتهای برابر برای همه افراد جامعه از ارکان حقوق بشر است

تامین فرصتهای برابر برای همه افراد جامعه از ارکان حقوق بشر است

دبیر علمی همایش مناسب سازی محیط شهری برای معلولان، جانبازان و سالمندان تامین فرصت های برابر برای همه افراد جامعه را از ارکان حقوق بشر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهنام امینی دبیر علمی همایش مناسب سازی محیط شهری برای معلولان، جانبازان و سالمندان صبح امروز در این همایش با اشاره به اینکه دو رویکرد مناسب سازی سیستم های حمل و نقل درون شهری و برون شهری و دسترسی الکترونیک در دستور کار همایش است گفت: تامین فرصت های برابر برای همه افراد جامعه از ارکان حقوق بشر است و در میان گروه های مختلف اجتماعی سالمندان، جانبازان و معلولان تامین نیازهای دسترسی آنان مستلزم تدابیر ویژه ای است.

وی افزود: سامانه های حمل و نقل که برای رفاه عموم مردم گسترش یافته است هرچند هزینه های زیادی می طلبد باید مناسب سازی شود و منافع آن برای همه افراد جامعه خواهد بود.

امینی در ادامه گفت: پیشرفت تکنولوژی و توسعه سخت افزار ونرم افزار امکان داده تا جابه جایی را با ارتباط جایگزین کنیم.

وی با اشاره به اینکه امکانات دسترسی برای این اقشار نامناسب است اظهار کرد: تا کنون منابع کافی به این افراد تخصیص نیافته است و انعکاس آن در محافل دانشگاهی مطلوب نیست و جامعه دانشگاهی با آن آشنا و هماهنگ نشده است.

 به گفته دبیر علمی همایش مناسب سازی محیط شهری برای معلولان، جانبازان و سالمندان، این همایش فرصتی است برای بستر سازی میان افکار پژوهشگران IT و تصمصم گیرنده گان امور جانبازان معلولان و سالمندان تا در نهایت به مجموعه ای از پیشنهاد های کاربردی و اجرایی دست یابیم.

کد مطلب 602782

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