مشکلات فیزیکی و فرهنگی مانع از بروز تمام توان و نبوغ معلولان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس کاشانی رئیس ستاد همایش ملی مناسب سازی محیط زیست و معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران صبح امروز در این همایش با بیان این مطلب گفت: تاریخ همیشه برای ما گفته های بسیاری داشته و آبستن حوادث بی شماری بوده است.

وی افزود: بعد از جنگ های مختلف شاهد بوده ایم که مجروحان این جنگ ها گاه از شدت ضعف به کام مرگ کشیده شده اند و گاه به دلیل آن که این افراد نقصان پیدا کرده اند آن ها را بی توجه به توانمندی هایشان بی رحمانه به کام مرگ فرستاده اند.

کاشانی در ادامه اظهار کرد: در دو قرن اخیر و چند دهه گذشته جوامع بشری دریافتند کسانی که برای مقابله با دشمن جنگیدند و یا با معلولیت هایی دچار بازی تقدیر شدند و قسمتی از سلامت جسمشان را از دست دادند و یا کسانی که با از دست دادن جوانی به دوران پیری رسیدند نیز حق زندگی کردن دارند.

رئیس ستاد همایش ملی مناسب سازی محیط زیست و معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران افزود: در این انقلاب که حاصلش استقلال آزادی و برپایی جمهوری اسلامی بود و در هشت سال دفاع مقدس که ثمره اش عظمت و افتخار برای کشورمان بود بزرگانی جان خود را دادند و عزیزانی بخشی از بدن خود را در جبهه ها جا گذاشتند.

وی تصریح کرد: برپایانه این همایش برای جانبازان، معلولان و سالمندان با دو رویکرد سامانه های حمل و نقل درون شهری و برون شهری و کاربرد it و دسترسی الکترونیک برآن شده است تا این موانع را شناسایی کند وبا عزمی ملی در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی راه را برای همگان به ویژه این افراد هموار کند و وسایل رفاه آنان را فراهم سازد.