طرح های مناسب سازی باید زمان و هزینه مشخصی داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر تقی زاده مشاور عالی شهردار در حوزه حمل و نقل و ترافیک صبح امروز در همایش ملی مناسب سازی محیط شهری با بیان اشتباهاتی که در نگرش جامعه به معلولان وجود دارد گفت: با وجود بحث های زیادی که در جامعه مطرح می شود این افراد مشکلات زیادی دارند.

تقی زاده تصریح کرد: در بیشتر کشورهای دنیا اتوبوس ها در کنار افراد سالم افراد معلول را در خود جا می دهند و با اختصاص دادن سطحی شیب دار و فضایی خاص در داخل اتوبوس مشکلات حمل و نقل معلولان را کاهش می دهند.

مشاور عالی شهردار تهران اظهار کرد: در بسیاری از کشورها20 درصد اتوبوس ها برای معلولان مناسب سازی می شوند و این رقم در برخی از کشورها به بیش از 40 درصد نیز می رسد.

وی در ادامه گفت: در این کشورها رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی نیز وظایف مشخصی در برابر معلولان دارند و موظف هستند که اگر اتوموبیلشان سطح شیب دارمکانیکی ندارد خودشان سطح شیب دار را برای فرد گذاشته و به او کمک کنند.

وی افزود: از وظایف راننده در این کشورها آن است که اگر کسی در جای مخصوص معلولان نشسته است او را بلند کنند و اتوبوس را حرکت ندهند تا معلول در قسمت مخصوص خود بنشیند که این کار نقش مهمی در توجه به شئونات معلولان دارد.

تقی زاده با بیان اینکه مناسب سازی در ایستگاه مترو فقط به آسانسور و سطح شیب دار محدود نمی شود افزود: متولیان امر باید از شهرداری های کل کشور بخواهند حداقل 20 درصد از حمل و نقل عمومی را برای افراد معلول مناسب سازی کنند و این کار را برای بالاتر از تا 50 درصد نیز از اهداف آتی خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه باید از تکنولوژی روز دنیا در مناسب سازی فضاهای شهری استفاد ه شود تصریح کرد : باید سطح توقع خود را بالا برده و خواهان تکنولوژی روز دنیا و سیستم آی تی اس در سطح شهرها باشیم چراکه هدف این سیستم ها بی نیازی معلولان در تردد در شهرها به افراد دیگر است.

به گفته تقی زاده در یک پژوهش انجام شده معابر ما حتی برای حرکت عابران سالم مشکلاتی را داشته و این در حالیست که فکر می کنیم همه معابر ما برای افراد سالم مناسب است.

مشاورعالی شهردار تهران گفت: رفع مشکل معابر باید هم برای عابران سالم و هم عابران معلول در دستور کار قرار گیرد .

وی با تاکید براینکه طرح هایی که برای مناسب سازی تعریف می شوند باید زمان و هزینه مشخصی داشته باشد افزود: در این راستا باید جلسات توجیهی برای نمایندگان ، اختصاص دهندگان بودجه ، شهرداران کلان شهرها و غیره برگزار کرد تا اقدامات بهتری در تصحیح نگرش افراد و بهبود شرایط این قشر از جامعه انجام شود.