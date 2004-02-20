دفتر صدور گذرنامه ها در واشنگتن تعطيل شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، سخنگوي اداره آتش نشاني واشنگتن اعلام كرد: دفتر صدور گذرنامهها در مقر وزارت امورخارجه آمريكا روز پنج شنبه بعد از كشف پودر سفيد رنگ در بستهاي كه از هند ارسال شده بود تعطيل شد.
برپايه اين گزارش، اين سخنگو افزود: اين دفتر كه در ساختماني جدا از ساختمان اصلي وزارت امور خارجه امريكا واقع است تا زمان بررسي كامل اين پودر توسط كارشناسان اف بي اي تعطيل خواهد بود.
اين سخنگو اظهار داشت: هيچ نشانه اي ازآسيب ديدن يا ظاهر شدن نشانههاي بيماري در فردي ديده نشده است.
كشف پودر سفيدرنگ در بسته اي، دفتر صدور گذرنامه ها را در مقر وزارت امور خارجه آمريكا به تعطيلي كشاند.
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