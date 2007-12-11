دوره آموزشی شهرداران و مدیران شهری کشور عراق آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم تولایی مدیرکل تشکیلات و آموزش شهرداری تهران صبح امروز در نخستین روز از دوره آموزشی شهرداران و مدیران کشورهمسایه عراق گفت : معتقدیم که با اراده برادران مسلمان ما ، کشور دوست و همسایه عراق روز به روز شاهد رشد و پیشرفت خواهد بود که این مهم تحقق نمی یابد مگر با بهره گیری از دانش و تکنولوژی روز و استفاده از تجاربی که کشورهای دیگر در شرایط مساوی با کشور عراق به آن دست یافته و بر اساس آن کشور خود را آباد ساخته اند .

وی تصریح کرد : در این راستا شهرداری تهران افتخار دارد ، تجربه قابل اعتمادی که در نتیجه استفاده از دانش نوین مدیریت شهری و سالها تجربه طولانی کسب کرده است را در اختیار شهرداران کشور همسایه مان عراق قرار دهد .

تولایی با تاکید بر اینکه در این دوره آموزشی تلاش می شود با یک هم اندیشی و تعامل مثبت با مدیران مدیریت شهری عراق راه برای انتقال دانش و تجربیات مدیریت شهری تهران به کشور عراق هموار شود ، اظهار داشت : در این دوره برنامه های آموزشی متنوع و جامعی به صورت کارگاه های آموزشی و بازدیدهای میدانی و علمی برای میهمانان در نظر گرفته شده است .

به گفته وی همچنین سفرهای زیارتی ، رفاهی و تفریحی خارج از شهر تهران نیز از دیگر برنامه هایی است که برای میهمانان این دوره آموزشی از سوی شهرداری تهران در نظر گرفته شده است .

مدیرکل تشکیلات و آموزش شهرداری تهران با اشاره به موضوعات و محورهایی که کارگاه های آموزشی و بازدیدهای میدانی بر اساس آن تشکیل خواهد شد ، گفت : مشارکت شهری ، مدیریت سلامت شهری ، مدیریت منابع انسانی ، اخلاق کارگزاران در اسلام ، حقوق شهروندی در اسلام ، مدیریت عمران و شهرسازی ، مدیریت محیط زیست ، مدیریت بحران ، نقش امنیت در مدیریت شهری و خدمات شهری با موضوعاتی شامل بازیافت مواد زائد ، ساماندهی حمل و نقل شهری ، سردخانه و کشتارگاه ، فضای سبز شهری ، ساماندهی میادین میوه و تره بار ، زیباسازی و معماری شهری ، از جمله موضوعات و محورهایی مورد بحث در این دوره آموزشی است .

تولایی ابراز امیدواری کرد که این دوره آموزشی که برای نخستین بار از سوی شهرداری تهران برای شهرداران شهرهای کشورعراق ترتیب داده شده است ، در سالهای آینده نیز ادامه یابد و روزی برسد که مدیران شهری کشور عراق دانش و مدیریت شهری خود را به مدیریت شهری تهران انتقال دهند .

وی با بیان اینکه در پایان این دوره آموزشی به تمام شرکت کنندگان گواهی پایان دوره آموزشی مدیریت شهری اهدا خواهد شد ، گفت : شرکت کنندگانی که بتوانند در کارگاههای آموزشی این دوره نمرات مطلوبی کسب کنند به عنوان نفرات برتر انتخاب شده و در پایان دوره جوائزی به رسم یادبود به آنها از سوی شهرداری تهران اهدا خواهد شد .

همچنین در ادامه این نشست دکتر عباس تقی زاده مدیر کل سلامت شهرداری تهران نیز طی سخنانی با اشاره به ارتباط سلامت با مدیریت شهری گفت : امروزه سازمان جهانی بهداشت به عنوان متولی عالی سلامت در جهان سلامت را فقط نبود بیماری تعریف نمی کند .

وی در تعریف سلامت با بیان اینکه سلامت حالتی است که در آن یک فرد از رفاه کامل جسمی ، معنوی ، اجتماعی و روحی برخوردار باشد ، افزود : امروزه دنیا به این نکته مهم ایمان پیدا کرده است که سلامت معنوی بیش از سایر جنبه های سلامت مهم بوده وحتی بر ابعاد دیگر سلامت تاثیر گذار است .

تقی زاده با اشاره به اینکه باید سلامت مبتنی بر جامعه و نه صرفا سلامت مبتنی بر فرد نهادینه شود ، افزود : حفظ و بهبود وضعیت سلامت جزء وظایف شهرداری هاست و اگر ما به دنبال سلامت مردم هستیم باید از جلب مشارکت مردم در حفظ سلامت شهر غافل نشویم .

مدیرکل سلامت شهرداری تهران با تاکید بر اینکه سلامت تنها وظیفه یک نهاد و یا سازمان نیست بلکه همه ارگانها و سازمانها در کنار یکدیگر متولی سلامت در جامعه هستند ، اظهار داشت : سلامت در حوزه شهر به سه دسته تقسیم می شود که اهمیت به سلامت جسمی و روحی شهروندان، توجه به سلامت فیزیک شهر و آنچه در آن است و سلامت ارتباطات انسانی که میان افراد جامعه شکل می گیرد ،از جمله شاخه های سلامت در حوزه شهر است .

شایان ذکر است دوره آموزشی شهرداران و مدیران شهرداری های کشور عراق از صبح امروز آغاز شده است.