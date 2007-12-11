شهرداری در انتظار پاسخ وزارت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری ها در سال جاری به استناد جزء 8-4 بند " د" تبصره ششم قانون بودجه سال 86 کشور به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای نوسازی بافت های فرسوده مجاز به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان سهم تعیین شده آنها توسط وزارت کشور هستند .

شهرداری تهران با وجود عدم ابلاغ آئین نامه اجرایی مفاد مذکور از سوی وزارت کشور، اقدام به تهیه دو طرح نوسازی در منطقه 15 شهرداری به ارزش 4 هزار میلیارد ریال کرد و این طرح ها را به همراه مطالعات اجتماعی، منطقه ای، توجیهات فنی و اقتصادی خود برای جذب سهمیه شهر تهران از محل فروش اوراق مشارکت در مرداد ماه به وزارت کشور ارسال کرد .

در این راستا شهرداری تهران ضمن اخذ مصوبات لازم برای طرح های مذکور از کمیسیون ماده 5، در 24 مهرماه امسال موفق به اخذ مجوز انتشار و فروش اوراق مشارکت به ارزش 4 هزار میلیارد ریال (معادل400 میلیارد تومان) به منظور نوسازی بافت های فرسوده از صحن علنی شورای شهر تهران شد.

همچنین سازمان نوسازی شهر تهران در 26 آبان ماه امسال متن مصوبه شورای شهر تهران در رابطه با انتشار و فروش اوراق مشارکت و تاییدیه کتبی شهردار تهران مبنی بر تضمین باز پرداخت اصل و سود متعلق در سررسیدهای مقرر را به وزارت کشور ارسال کرده و در حال حاضر نیز منتظر دریافت پاسخ این وزارتخانه مبنی بر تعیین سهم شهر تهران و معرفی شهرداری تهران به بانک مرکزی در این رابطه است.