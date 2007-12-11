مناسب سازی فضاهای شهری در برنامه ای بلند مدت قابل اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس کاشانی در حاشیه همایش ملی مناسب سازی محیط شهری برای جانبازان ، معلولان و سالمندان در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت : در این زمینه برای تمامی شهرداران مناطق که در این همایش نیز حضور دارند ، کارگاه های آموزشی در نظر گرفته شده تا با آموزش های لازم اقدامات مناسب تری را در زمینه مناسب سازی محیط های شهری انجام دهند .

وی افزود : برگزاری چنین همایش هایی نقطه شروع برای این کار است زیرا مناسب سازی محیط های شهری کاری نیست که بتوان ظرف یک یا دو سال آن را انجام داد بلکه باید در برنامه مدت باید انجام شود .

به گفته کاشانی توجه به بحث فرهنگسازی در این زمینه نیز یکی از ملزوماتی است که در کنار انجام پروژه ها باید به آن توجه شود .

در ادامه خبرنگاری از کاشانی پرسید در پیاده روی خیابان ولیعصر(عج) معلولان و جانبازان نمی توانند به راحتی عبور و مرور کنند که وی در پاسخ گفت : من خود به پیاده روی خیابان ولیعصر رفته و با ویلچر در این خیابان حرکت کرده ام به نظر من در خیابان ولیعصر هیچ مانعی برای افرادیکه با ویلچر رفت و آمد می کنند ، وجود ندارد حتی در تقاطع خیابانها و پل ها .

کاشانی در پاسخ به سوال خبرنگاری که به صحبت های مدیرعامل سازمان زیباسازی اشاره کرده بود که خیابان ولیعصر به طور کامل برای معلولان مناسب سازی نشده است ، گفت : دکتر ملاصالحی مسئول زیباسازی بوده وقطعا سخانان ایشان درست است اما نمی خواهم نظر ایشان را رد کنم ولی تمام پیاده روهایی که در 2 سال گذشته کارهای بازسازی و ساخت آنها انجام شده عموما بدون پل است و مناسب سازی در آن رعایت شده است اما شاید جاهایی باشد که نیاز به اصلاح دارد که این کار در دستور کار قرار گرفته است .

خبرنگار دیگری پرسید مناسب سازی محیط شهری یکی از مهمترین بندهای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است که بر اساس آمار بهزیستی کمترین ضمانت اجرایی را پیدا کرده که معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در پاسخ این خبرنگار نیز گفت : ما در اینجا گردهم آمده ایم تا این قانون را اجرایی کنیم و رویکرد ما نیز همین است .

کاشانی در خصوص برنامه های شهرداری تهران در این زمینه گفت : ما به همه اقشار جامعه سرویس می دهیم و قشری به نام جانبازان و معلولان هستند که به دلیل عدم مناسب سازی محیط های شهری نتوانسته اند توانایی های خود را به جامعه نشان دهند تا جامعه از آنها استفاده کند اما ما بر مبنای قوانین و مقررات به دنبال این هستیم تا با برنامه ریزی مناسب بستر را برای حضور فیزیکی بیشتر این قشر در جامعه فراهم کنیم.