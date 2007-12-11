قانون جامع اراضی با توجه به سیاستهای اصل 44 تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، شورای عالی حفظ حقوق بیت المال و اراضی و منابع طبیعی صبح امروز به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه تشکیل جلسه داد.

آیت الله هاشمی شاهرودی در این جسله با تاکید بر ضرورت انسجام در مبارزه با متجاوزان به حقوق بیت المال و اراضی و منابع طبیعی ، گفت: با توجه به سیاست های اصل 44 ، ضروری است قانون جامع اراضی تدوین شود.

رئیس قوه قضائیه خواستار توجه جدی و برنامه ریزی دقیق برای شناخت آسیب ها و موانع موجود بر سر حفظ بیت المال و اراضی ومنابع طبیعی شد و افزود: تاکنون اقدامات مناسبی در مورد آسیب شناسی تصرف اراضی ومنابع طبیعی در کشور صورت گرفته است اما می بایست با انسجام بیشتر و برنامه ریزی گسترده تر نسبت به ساماندهی حفظ حقوق بیت المال اقدام شود.

آیت الله هاشمی شاهرودی تاکید کرد: شورای عالی حفظ حقوق بیت المال و اراضی و منابع طبیعی می تواند با تشکیل جلسات کارشناسی ضمن شناسایی آسیب های موجود در این بخش ، پیشنهادهای مناسبی برای رفع آسیب ها ارائه کند.

رئیس قوه قضائیه همچنین خواستار شناسایی و تبیین و تشریح سیاست های اصل 44 در ارتباط با اراضی ملی ، زمین و منابع طبیعی شد.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی مناسب درباره نتایج مثبت عملکرد شورای عالی حفظ حقوق بیت المال گفت: اطلاع رسانی مناسب در زمینه اقدامات انجام شده درمقوله حفظ حقوق بیت المال و اراضی و منابع طبیعی تاثیر مثبتی درتقویت روند مقابله با متجاوزان به حقوق بیت المال دارد و موجب افزایش اعتماد عمومی نسبت به مسئولان مرتبط با این مسئله خواهد شد.

در این جلسه برخی نارسائی های قانونی و تبصره های قانونی مرتبط با بخش زمین که موجب سوء استفاده عناصر زمین خوار می شود ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد نقایص موجود بررسی و نسبت به شفاف شدن قوانین و مقررات و کوتاه شدن دست صاحبان قدرت در تصرف غیر قانونی زمین ها و اراضی ملی اقدام شود.