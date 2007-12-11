برپایی نمایشگاه عکس "حج" در خانه عکاسان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه 70 اثر از 16 عکاس حرفه‌ای در زمینه مستند اجتماعی، معماری و انتزاعی با موضوع سفر حج و شهر‌های مقدس مکه و مدینه در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد.

مراسم افتتاحیه این نمایشگاه ساعت 17 اول دی ماه است و عکس‌هایی از حسین اسماعیلی، رسول اولیاءزاده، احسان باقری، داود جلیلی‌نژاد، علیرضا برادران، عباس حاجی‌پور، محمدصادق حیدری، علی‌اصغر داودآبادی، وحید سالمی، محسن سلیمانی، کمال‌الدین شاهرخ، صمد قاسمی، رجبعلی قهرمانی، بابک کسمایی، احمد معینی جم، منوچهر یگانه دوست و ... در آن به نمایش درمی‌آید.

ارائه آثاری از مکه و مدینه 40 سال گذشته و همچنین متنوع بودن عکس‌ها از جمله ویژگی‌های منحصربفرد این نمایشگاه است. علاقمندان برای بازدید این نمایشگاه می‌توانند از دوم تا 10 دی ساعت 9 تا 19 به خانه عکاسان ایران حوزه هنری مراجعه کنند. این نمایشگاه همزمان در سایت www.iranipc.net قابل مشاهده است.