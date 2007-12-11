رئیس جمهور موافقتنامه استرداد مجرمان بین ایران و ارمنستان را ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: ‌دکتر محمود احمدی نژاد قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان را که مهرماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است ،‌جهت اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد .

بر اساس ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی ، موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن به دولت داده می شود .

لزوم استقرار روشمند همکاری های قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی ایران و نیز آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و همچنین زمینه سازی برای گسترش مناسبات دو کشور از جمله دلایل توجیهی دولت در هنگام تقدیم لایحه این موافقتنامه بوده است .

گفتنی است موافقتنامه استرداد مجرمان بین ایران و ارمنستان در تاریخ چهاردهم تیرماه سال 1385 در تهران به امضای وزرای دادگستری دو کشور رسیده است .

