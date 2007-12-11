به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد مبارزه با مواد مخدر، تام گونینگز، در دیدار با دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در تهران با اذعان به اینکه موفقیت های سازمان ملل در حوزه مبارزه با مواد مخدر افغانستان هم سطح موفقیت های ایران در این عرصه نبوده است، بیان کرد: جامعه بین الملل و دولت افغانستان استراتژی هایی را در حوزه مبارزه با مواد مخدر تصویب کرده اند، اما مشکل اصلی ناتوانی در اجرای این استراتژی هاست.

وی آموزش و تجهیز نیروهای پلیس افغانستان را مهمترین راهکار اجرایی کردن راهکارهای مبارزه با مواد مخدر در این کشور برشمرد و با اشاره به ضعف کنونی نیروهای افغان، تاکید کرد: متاسفانه دولت کنونی افغانستان در اجرای راهکارهای مبارزه با مواد مخدر بسیار ضعیف است و این در حالیست که در منطقه خاورمیانه در حال حاضر هیچ موضوعی با اهمیت تر از مبارزه با مواد مخدر نیست.

نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان همچنین با اشاره به مافیای مواد مخدر افغانستان که در محوریت آن نیروهای طالبان و قاچاقچیان مواد مخدر قرار دارند خاطرنشان کرد: اگر جامعه جهانی با کنترل مرزها، تبادل اطلاعات و همکاری های بین المللی بر مافیای مواد مخدر افغانستان فائق نیاید، صنعت مواد مخدر در این کشور همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.

کونینگز در ادامه قانونی شدن کشت خشخاش در افغانستان را با توجه به تحت کنترل و امن نبودن برخی مناطق این کشور راه حلی غیر قابل اجرا دانست و با تاکید بر اینکه مشکل امروز ما در افغانستان نبود کنترل امنیتی در استان های مختلف است، همکاری سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان برای اجرای برنامه های سازمان ملل متحد در حوزه مبارزه با مواد مخدر افغانستان را مثبت ارزیابی کرد.

تام کونینگز با بیان اینکه سازمان ملل متحد به نقش ایران در ثبات بخشی به افغانستان در نهادهای بین المللی از جمله شورای امنیت اشاره داشته است، اذعان کرد: ایران فرصت های بسیاری برای ایجاد بی ثباتی در افغانستان داشت، اما نه تنها از هیچ یک از این موقعیت ها استفاده نکرد بلکه برای افزایش ثبات در این کشور نیز کوشید و تلاش کرد.

معاون دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین با تاکید بر اینکه نقش سازنده ایران در مبارزه با مواد مخدر باید بیش از پیش به اطلاع سازمان های بین المللی برسد، افزود: سازمانهای بین المللی کمک کننده باید کنترل مواد مخدر در افغانستان را جدی تر دنبال کنند و در این زمینه 24 طرف بین المللی فعال هستند.

وی با اعتقاد به اینکه ایران، پاکستان، چین و هند نقش اصلی برای ثبات بخشی به افغانستان را بازی می کنند در ادامه از برگزاری نشست مدیران سیاسی کشورهای همسایه افغانستان در زمینه پیگیری راهکارهای بین المللی برای حل مسائل افغانستان به ویژه در حوزه مواد مخدر در ششم فوریه یا 16 بهمن ماه در شهر توکیو خبر داد و تاکید کرد: پیشنهاد می کنم ایران با توجه به نقش سازنده خود در عرصه مبارزه با مواد مخدر در این نشست حضور فعال داشته و بیانیه ای برای جامعه بین المللی صادر کند.

وی خاطرنشان کرد: ثبات در افغانستان بدون همکاری ایران، افغانستان و پاکستان امکانپذیر نیست و اکنون که متاسفانه پاکستان با بی ثباتی سیاسی مواجه شده است ، تکیه گاه افغانستان - ایران با ثبات تر است.