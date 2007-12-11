حاشیه بررسی ایرادات لایحه اجرایی اصل 44

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسن سبحانی نماینده مردم دامغان در جلسه علنی امرز مجلس همزمان با بررسی این لایحه برگشت داده شده از شورای نگهبان در تذکر قانون اساسی گفت: مواردی در مصوبه اصلاحی کمیسیون بود که شورای نگهبان ایرادی نگرفته اما کمیسیون بنا به نظر مجمع تشخیص مصحلت نظام آن را اصلاح کرده است که این درست نیست زیرا مجلس تنها باید به موارد ایراد شورای نگهبان بپردازد.

وی افزود: اتفاق امروز این است که مجلس نظر مجمع را مداخله داده که این نقض قانون و مداخله در کار شورای نگهبان است .



نماینده دامغان تصریح کرد: ما از خیلی از موارد در مجلس هفتم عدول کرده ایم از جمله اینکه هیچگاه سابقه نداشته که مجمع تشخیص مصلحت بر مصوبات مجلس نظر دهد.

سبحانی گفت: نباید اجازه داد بعضی موارد وارد حریم مجلس و قانونگذاری شود.

حداد عادل رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: این مطلب مهمی است برای بار اول است که این موضوع مطرح می شود تا کنون سابقه نداشته که شورای نگهبان در ایراداتش ازناحیه مجمع تشخیص مصحلت هم ایرادی را مطرح کند که باعث تعجب نمایندگان شده است.

وی گفت: این موضوع هم در مجمع و هم در شورا و هم خدمت رهبر معظم انقلاب مطرح بوده است. در اصل 110 قانون اساسی جزء وظایف و اختیارات رهبر نظارت بر حسن جرای سیاست های کلی نظام آورده است یعنی اگر مطلبی باشد که رهبری نظرش این باشد که با سیاست های کلی نظام سازگار نیست این موضوع خلاف قانون اساسی تلقی می شود.

رئیس مجلس ادامه داد: رهبر معظم انقلاب تشخیص این سیاست ها را به مجمع واگذار کرده است که پس از تدوین به تایید ایشان می رسد. مجمع هم سازوکاری برای نظارت تعریف کرده که به تایید رهبری رسیده است. مطابق آن قانون سیاست های اصل 44 از حیث انطباق با سیاست های کلی مطرح شده و مواردی را مجمع به شورای نگهبان منتقل کرده و برخی مفاد را مغایر اصل 44 دانسته و به شورا منتقل کرده است و شورای نگهبان هم به ما منتقل کرده است.

وی تصریح کرد: از این رو تذکر سبحانی را وارد نمی دانم این سازوکاری برای تطبیق قوانین با سیاست های کلی نظام است و خلاف قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس نیست.

ستار هدایتخواه نیز در تذکری دیگری گفت: نظارت بر حسن اجراء در اصل 110 که وظایف رهبری است آمده و اصل 111 مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است با عنایت به اینکه در اصل 110 نظارت بر حسن اجرا مورد تاکید قرار گرفت لازم است یادآور شوم که ما الان در مقام اجرا نیستیم بلکه در مقام قانونگذاری هستیم.

وی افزود: ممکن است استدلال کنید که چون این قانون مبنای اجراست پس باید لحاظ شود اما این یک بدعت است که ما مستقیما ایرادات مجمع تشخیص مصحلت را برطرف کنیم.

هدایتخواه یادآور شد اگر جایی قانونی تصویب می شود که بر خلاف سیاست های کلی باشد را شورای نگهبان اعلام کند اگر تشخیص شورا بر مغایرت برخی مفاد با قانون اساسی نیست پس مبنای قانونی ندارد که به خاطر نظر مجمع اصلاح شود.

وی خاطر نشان کرد: برای آنکه این مسئله بدعت نشود باید از نگاه شورا این ایرادات مطرح شود نه اینکه مستقیما از سوی مجمع اعلام شود.

حداد عادل در پاسخ به هدایتخواه گفت: بار دیگر به شما و دیگر دوستان عرض می کنم که وقتی شورای نگهبان در ایراداتش به طرح یا لایحه ای مطلبی را می فرستد وقتی امضای دبیر شورای نگهبان ذیل ان است یعنی نظر شورای نگهبان است.

رئیس مجلس افزود: اشارات شورا به نظر مجمع برای ما به این معنی است که آن ایرادات مورد تایید شورای نگهبان هم بوده است ما که نامه نگاری دوستانه با شورا نداریم که مطالبی را در حاشیه مطرح کند.

وی گفت: درباره حسن اجرا هم اولین نظارت، حسن قانونگذاری است چون اگر قانونگذاری مشکلی داشته باشد اجرا هم دچار مشکل می شود پس مجمع تشخیص مصلحت می تواند نظرش را به شورای نگهبان بدهد.

هدایتخواه مجددا سئوال کرد اگر اختلافی میان مجلس وشورای نگهبان باشد به مجمع تشخیص مصلحت می رود اما اگر مورد اختلافی بین مجلس و مجمع باشد چه می شود؟

حداد عادل پاسخ داد: باز هم به مجمع می رود.

هدایتخواه یادآور شد: پس اصرار مجلس بر نظر خودش بی دلیل است و نهایتا هم همان نظر مجمع تایید خواهد شد.

حداد عادل پاسخ داد: البته یک تفاوتی هم دارد و آن اینکه مجمع مجددا می تواند نظرش را مفصل تر بگوید.

الیاس نادران نماینده تهران نیز در تذکری اظهار داشت: در سیاست های کلی ابلاغی اصل 44 از سوی رهبری راه و راه آهن جزء فعالیت های اعضای دولت نیست اما رای مجلس بر خلاف سیاست های ابلاغی رهبری بوده است.

وی بر این اساس خواستار تجدید رای گیری شد.

رئیس مجلس در پاسخ به نادران با بیان اینکه تجدید رای گیری نوعی بدعت و کار خطیری است به نادران پیشنهاد داد تا بر اساس راه حل آئین نامه ای پیشنهادی را از سوی کمیسیون ویژه بررسی اصل 44 مطرح کند و آن را به رای بگذارند.

اما نادران در راستای مغایرت رای مجلس با سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اخطار قانون اساسی داد.

رئیس مجلس نیز با وارد دانستن این اخطار آن را به رای گذاشت که با 137 را موافق و 36 رای مخالف به تصویب رسید.

حسن سبحانی سپس طی تذکر دیگری به حداد عادل گفت: رویه ای که در پیش گرفته اید ما را به جایی نمی برد نمی شود اول در مورد موضوعی در مجلس رای گیری کنید و سپس با رای گیری آن را نقض کنید این طرز تصمیم گیری آبروی ما را می برد.

حداد عادل در پاسخ به سبحانی گفت: چون اخطار پس از رای گیری مطرح شده بود این اتفاق افتاد.

رئیس مجلس برای رفع شبهه قانونی پیشنهاد حذف بند 11 ماده 2 مبنی بر حذف شبکه های اصلی راه و راه آهن از اختیارات انحصاری دولت را مطرح کرد و به رای گذاشته شد که این موضوع با رای موافق نمایندگان تصویب شد.