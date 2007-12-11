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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۲۴

واکنش به ادعای شرکت آمریکایی:

دسترسی ایران به فناوری ابر رایانه عامل جنجال شرکت آمریکایی است

دسترسی ایران به فناوری ابر رایانه عامل جنجال شرکت آمریکایی است

مسئول مرکز پردازشهای فوق سریع دانشگاه امیرکبیر گفت: ساخت پردازشگرهای کامپیوتری فناوری بالایی ندارد و از هر نقطه از جهان می توان آن را تهیه و به کار برد.

بهمن جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جنجال شرکت آمریکایی (AMD) بر سر ساخت قویترین ابر رایانه افزود: پردازشگرهای کامپیوتری به دلیل اینکه دارای فناوری بالایی نیستند در کشورهایی مانند چین، تایوان و مالزی ساخته می شود ولی چون این فناوری در آمریکا ثبت شده است، این جنجال را برپا کرده اند.

وی این جنجال را ناشی از دسترسی ایران به فناوری ابررایانه دانست و ادامه داد: در این زمینه حتی خبرنگار سایت Computre week با ارسال نامه الکترونیکی در خصوص کاربردهای این ابررایانه سوالاتی مطرح کرد که توضیحات لازم ارائه شد.

جوادی با تاکید بر اینکه اینگونه قطعات را به راحتی می توان در هر نقطه از جهان تهیه کرد، به مهر گفت: در حال حاضر تعداد  پردازشگرهای زیادی در بازارها وجود دارند که می توان برای ساخت ابر رایانه از آنها استفاده کرد.

سرپرست پردازشگرهای فوق سریع دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه شرکت (AMD) تولید کننده پردازشگرهای کامپیوتری است، گفت : کشور امارات 8 درصد از سهام این شرکت و بزرگترین بازار خاورمیانه را در اختیار دارد و ایران در منطقه یکی از عمده ترین بازار محصولات این شرکت است.

وی به سود 622 میلیاردی این شرکت در خاورمیانه اشاره و خاطر نشان کرد: 60 درصد از این میزان سود متعلق به ایران است و واضح است که مسئولان این شرکت هم به این امر واقفند که محصولاتشان کجا به فروش می رسد. 

کد مطلب 602803

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