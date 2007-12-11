اردوی 10 روزه استقلال در امارات برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای معاونان باشگاه استقلال صبح امروز در محل این باشگاه و با حضور علی فتح الله زاده، ناصرحجازی، اصغرحاجیلو، کامران منزوی، بهرام امیری و فیروز کریمی برگزار شد.

دراین نشست موارد متعددی مورد توجه مسئولان باشگاه قرار گرفت که از مهمترین آنها می توان به برپایی اردوی آماده سازی تیم فوتبال استقلال در امارات اشاره کرد.

هاشم ساعدی با تایید این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با نظر کادر فنی و موافقت مسئولان باشگاه، تیم فوتبال استقلال از تاریخ چهارم تا چهاردهم دیماه سالجاری حدفاصل تعطیلات نیم فصل لیگ برتر جهت برپایی اردوی آماده سازی راهی امارات خواهد شد.

وی ادامه داد: محل برپایی اردوی آماده سازی تیم فوتبال استقلال باشگاه ایرانیان خواهد بود که در این مدت ضمن انجام تمرینات مختلف برگزاری بازی های دوستانه نیز در برنامه تیم خواهد بود.