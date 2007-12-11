نشست ویژه برای تدوین برنامه پنجساله کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که 4 ساعت به طول انجامید، دکتر داوودی گزارشی از فعالیت های انجام شده در قالب کارگاه تدوین این برنامه ارائه داد و با تاکید بر توجه به مبانی نظری و اصول ایرانی - اسلامی در تدوین این برنامه، از گروه های علمی خواست ویژگی شفافیت و مردم فهیم بودن را در مطالعات خود لحاظ نماید.

وی گفت: سیاست های کلی این برنامه تا پایان دی ماه سال جاری برای تقدیم به رهبر معظم انقلاب به ریاست جمهور ارائه می گردد.

دکتر داوودی استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت های قانون اساسی، اصالت کارآمدی، فرهنگی اصیل اسلامی - ایرانی حرکت هماهنگ به سوی چشم انداز 1404 تحول سازمانی و اصلاحی روند های اجرایی، پیشرفت علمی و فرهنگی کشور در تمام زمینه ها، اصلاح نظام پولی ومالی کشور و رفع کامل نیازهای ضروری جوانان از اشتغال، مسکن، ازدواج را از مهمترین محورهای برنامه 5 ساله دانست.

معاون اول رئیس جمهور از سازمان بسیج اساتید خواست تمام ظرفیت علمی - پژوهشی خود را در این باره بکار بگیرند تا برنامه ای مناسب کشور و در شان ملت بزرگ ایران تدوین گردد.

در این نشست، گروه های علمی - پژوهشی سازمان بسیج اساتید دانشگاه های کشور درباره بررسی و نقد برنامه چهارم و چگونگی تدوین سیاست های کلی برنامه پنجم به تبادل نظر پرداختند. این جلسه در روز دوشنبه در محل ریاست جمهوری تشکیل شد.