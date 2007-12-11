مذاکره مستقیم ایران با 1+5 تبعات مثبتی در پی خواهد داشت

دکتر محسن جلیلوند، کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین تحولات جاری مرتبط با مسئله هسته ای کشورمان، اظهار داشت: در این خصوص باید به دو نکته در سخنان دکتر احمدی نژاد توجه داشت و آن ها را مرور کرد .



جلیلوند افزود : همه به یاد دارند که رئیس جمهوری اسلامی ایران از مدتی قبل بر این دو نکته که علیه ایران جنگی نخواهد شد و همچنین این نکته که قطعنامه سومی علیه ایران در کار نخواهد بود، تاکید می کردند و این تاکید چندین باره ایشان نمایانگر وجود زمینه ها و شواهدی در تحقق این موارد بوده است.

وی با اشاره به انتشار گزارش NIE درباره فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان، گفت : در حالی که این گزارش تاکیدات مقامات آمریکایی مبنی بر وجود احتمالات نظامی در فعالیت های هسته ای ایران را مردود ساخت اما از سوی دیگر نیز این گزارش شکل گیری فرآیندی جدید در نوع مواجهات آتی با مسئله هسته ای ایران را نیز یادآوری کرد.

این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به تداوم گفتگوهای ایران و آمریکا در میدان تحولات مربوط به عراق، ادامه داد: همانگونه که شاهد هستیم مذاکرات بغداد نیز روند رو به رشدی داشته و بدون شک در صورت تحقق نظر دکتر لاریجانی مبنی بر فراهم شدن شرایط برای گفتگوی مستقیم با کشورهای موسوم به گروه 1+5، نتایج مثبتی چون مذاکرات بغداد حاصل خواهد شد.

جلیلوند با اشاره به اینکه نباید احتمال صدور قطعنامه جدید علیه کشورمان را نیز از نظر دور داشت، گفت: در عین حال باید دقت کنیم که مذاکرات نزدیک و مستقیم با 1+5 قطعا نتایج مثبتی در بر خواهد داشت که یکی از جمله آن نتایج، جلوگیری قطعی از تندتر شدن مواجه آتی غرب با ایران در موضوع هسته ای خواهد بود.