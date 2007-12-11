آمادگی حماس برای مذاکره با فتح

به گزارش خبرگزاری مهر، "خالد مشعل" درگفتگو با شبکه "العربیه" اظهار داشت : ما بارها اعلام کردیم که آماده مذاکره هستیم و این موضوع را به برادرانمان درجنبش فتح و همه گروه های فلسطینی و همه مسئولان عرب که موضعمان را برای آنان اظهارداشتیم اعلام کردیم و ازآنان خواستیم که در انجام مذاکرات بین گروه های فلسطینی نقش داشته باشند، اعلام کردیم.

رئیس دفتر سیاسی حماس همچنین تاکید کرد: ما این مذاکرات را از روی اجبار انجام نمی دهیم، بلکه به خاطر ملت فلسطین و به علت احساس مسئولیتی که داریم، آماده انجام مذاکرات هستیم و ما بارها این موضع را ابراز داشتیم.

درعین حال سامی ابوزهری سخنگوی جنبش حماس درگفتگو با روزنامه عکاظ عربستان اعلام کرد: سران جنبش حماس بار دیگر در دیدار با سعود الفیصل وزیرامورخارجه عربستان بر پایبندی خود برای انجام گفتگوی ملی با این بیان، گفتگو تنها راه برای حل بحران کنونی است، تاکید کردند.

درادامه این خبر آمده است : خالد مشعل در دیدار خود با سعود الفیصل که دو روزگذشته در ریاض انجام شد؛ برآمادگی جنبش حماس برای گفتگو با جنبش فتح خواه درعربستان یا در مصر یا سرزمینهای فلسطینی با هدف تقویت وحدت ملی و بحث و بررسی همه مسائل برای تحقق آرمانهای مشروع ملت فلسطین تاکید کرد.