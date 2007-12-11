صارات از طریق گمرک استان زنجان 59 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد حسینی قلعه جوق، بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل گمرک استان زنجان گفت: میزان صادرات کالا از گمرک زنجان، طی هشت ماهه اول امسال با رشد 108 درصدی به لحاظ ارزش دلاری به 72 میلیون و 546 دلار رسید که این میزان از لحاظ وزنی با رشد 59 درصدی نسبت به مدت مشابه مواجه بود.

وی انواع ترانسفورماتور، الیاف پلی‌ پروپیلن، منسوج نبافته اسپان ‌لس، ضایعات الیاف نایلون، موتورسیکلت دنده ‌ای چهار زمانه، مقره سرامیکی، سیم و کابل، الیاف نایلون، مرغ منجمد، الیاف کوتاه پنبه شانه زده، فرش ماشینی، منسوج استخوانبندی لاستیک، روده و آسیل گاو و گوسفند، اتصالات آلومینیومی، اکسید خاک روی، بیلت برنجی، ضایعات CD، گرانول بازیافتی و فیلم پلی ‌پروپیلن را از عمده کالاهای صادر شده از طریق گمرک استان زنجان عنوان کرد.

حسینی قلعه جوق افزود: منسوج نبافته ترموباندیگ، پودر بنتونیت، شمش مس، شمش روی، دراس روی، منسوج استخوانبندی آغشته شده و آغشته نشده، کاتد مس، شمش سرب،‌ روغن مایع، مذاب چیپس نایلون، شمش ‌آلومینیوم، اکسید مولیبدن، پانل ساندویچی، سیمان سفید، سنگ ساختمان و کاشی در زمره کالاهایی بودند که از طریق گمرک استان زنجان به کشورهای ترکیه، آلمان، ایتالیا، کره جنوبی، عراق،‌ افغانستان، هندوستان، آمریکا، آذربایجان، عربستان، اوکراین، بلژیک، سوریه، کره جنوبی، هنگ ‌کنگ، نیجریه، ترکمنستان، سنگال، قزاقستان، هلند، تاجیکستان، (عسلویه و بندر امام) صادر شدند.

مدیرکل گمرک استان زنجان همچنین با اشاره به وضعیت واردات از طریق گمرک استان زنجان بیان داشت: میزان واردات نیز از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه امسال با رشد 25 درصدی به لحاظ ارزش دلاری مواجه بود.

حسینی قلعه جوق بیان داشت: میزان ورود کالا طی این مدت بیش از 72 میلیون و 285 هزار و 122 دلار بود.

به گفته حسینی قلعه جوق وزن کالاهای صادره نیز بیش از 16 هزار و 67 تن بود.

وی الیاف پنبه، استن، باطری قراضه، بوشینگ خازنی، تنظیم کننده ولتاژ، درب اتوماتیک طبقه آسانسور، رنگ کننده پیگمانی، رول لاستیکی NBR ، رول پرس اشپان، شیر یکطرفه، صفحه عایقی،‌ فنر فشاری،‌ قسمتی از خط تولید نورد سرد،‌ قطعات کلید برق فشار قوی،‌ قطعات عایقی، کاغذ رنگی برای روکش چوب، کویل آلومینیوم، کاغذ عایق، مقره سرامیکی با متعلقات، نوار لبه جهت اوراق فشرده چوبی، نوار دی ‌ام ‌دی و مایلار، دستگاه کاردینگ حلاجی، واشر فنری، هسته سرامیکی فیلترهای تصفیه ‌دود، قطعات و تجهیزات سیلو، تسمه تایمینگ، تسمه آلیاژی، کاغذ سفید برای روکش چوب، غلتک چاپ و رنگ و‌ سنباده را از عمده کالاهای وارداتی از طریق گمرک استان زنجان اعلام کرد.

حسینی قلعه جوق ادامه داد: لامپ UV، بلبرینگ، قطعات پلاستیکی، قطعات غلتک کلندر،‌ بیلت فولادی، اسفنج، پاکت آبمیوه، نی ساندیس، لیمیت سوئیچ، طعم دهنده آبمیوه، صفحه فیلترپرس، اتوپرس رادکس، رولبرینگ سوزنی، غلتک فولادی نورد، ترموستات، ماشین چله پیچی بافندگی، پودر چسب، ترانسفورماتور و رکتیفایر، رادیاتور، فیلم پاک کننده، جامبوبگ، رول DDP‌، پمپ روغن، قسمتی از خط تولید مقره سرامیکی، دستگاه رنگرزی دوک نخ و دستگاه خشک کن دیگر کالاهای وارداتی از طریق گمرک استان زنجان است.

وی یادآور شد: این کالاها از کشورهای آذربایجان، ازبکستان، ارمنستان، ترکیه، آلمان، سوئد، اتریش، رومانی، فرانسه، سوئیس، انگلستان، چین، اکراین، قزاقستان، اسلواکی، اسلوانی، ژاپن و قرقیزستان وارد استان شدند.