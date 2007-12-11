اختصاص یک درصد از درآمد نفتی مناطق محروم به روستاها

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز بررسی طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه 85 کل کشور به منظور اختصاص 2 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز شهرستانها و بخش های محروم کشور را در دستور کار داشت.

نمایندگان پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان به کلیات این طرح دو فوریتی رای مثبت دادند.

در صورت تصویب نهایی این طرح یک درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانها نفت و گاز خیز و شهرستانها و بخش های محروم کشور صرفا برای گازرسانی و آبرسانی و راه روستایی اختصاص خواهد یافت.

نمایندگان پس از تصویب کلیات این طرح وارد بررسی جزئیات این طرح شدند و پیشنهادات مختلفی را بررسی کردند ولی هیچ یک از پیشنهادات به تصویب نرسید.

ادامه بررسی جزئیات این طرح به دلیل پایان یافتن وقت جلسه علنی امروز مجلس به جلسه بعدی مجلس موکول شد.