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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۳۸

فلاحت پیشه در گفتگو با مهر:

مذاکرات هفت جانبه هسته ای نقش روسیه و چین را مستقل می کند

مذاکرات هفت جانبه هسته ای نقش روسیه و چین را مستقل می کند

دکتر حشمت الله فلاحت پیشه گفت:اگر مذاکرات هفت جانبه عملی شود، سولانا نمی تواند مدعی شود که نمایندگی همه کشورهای 1+5 حتی چین و روسیه را برعهده دارد و این حالت به نفع ایران خواهد بود.

دکتر حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیو نامنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پیشنهاد اخیر علی لاریجانی نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی مبنی بر مذاکره مستقیم 1+5  و ایران گفت: پیشنهاد دکتر لاریجانی، پیشنهاد خوب و قابل تاملی است و می تواند مقدار زیادی از مشکلات موضوع هسته ای ایران را حل کند، به شرطی که مذاکرات به صورت "هفت جانبه" صورت گیرد.

این صاحبنظر امور استراتژیک گفت: در شرایطی که مذاکرات به صورت مستقیم و در سطح عالی برگزار شود و 1+5 فقط یک نماینده نداشته باشد، می توان در مورد آن تامل کرد، وگرنه اوضاع تفاوتی نمی کند، چون الان هم آقای سولانا به عنوان نماینده 1+5 عمل می کند.

فلاحت پیشه  خاطر نشان کرد: سولانا، متاسفانه مکانیسم " وین مقدمه لیسبون" را زیر سئوال برد، در حالی این جزو توافقات لاریجانی-سولانا بود.

کد مطلب 602812

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