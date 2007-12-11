احضار سفیر اردن به وزارت امور خارجه

احمد جلال المفلح سفیر اردن در تهران امروز به وزارت امور خارجه کشورمان احضار شد و رئیس اداره اول خاورمیانه عربی و شمال آفریقا وزارت امور خارجه مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی نسبت به اظهارات جانبدارانه مقامات اردنی از گروهک های تروریستی را به سفیر این کشور ابلاغ و خواستار توضیح رسمی دولت اردن در این خصوص گردید.