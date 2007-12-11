به بیش از 50 هزار رایانه برای برگزاری انتخابات مجلس هشتم نیازمندیم

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علیرضا افشار در حاشیه نشست شورای اداری هرمزگان در جمع خبرنگاران افزود: بیش از 50 هزار شعبه انتخابیه در سراسر کشور وجود دارد که وجود یک دستگاه رایانه در تمامی حوزه ها نیاز اساسی است و باید برای حل برخی مشکلات ناشی از برگزاری انتخابات رایانه ای مجلس هشتم، تمامی دستگاه ها، ادارات و نهادها با ستاد انتخابات وزارت کشور همکاری و همراهی کنند تا بتوانیم شاهد برگزاری مطلوب این دوره از انتخابات باشیم.

وی اظهار داشت: بزرگترین نیاز جامعه، اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان است و نمود این احساس اطمینان در انتخابات تجلی می یابد و بهره گیری از توان نیروهای مردمی تخصص دیده در هر اقدام مشارکتی از جمله انتخابات می تواند در تقویت این حس مشترک کمک های ویژه ای کند.

افشار خاطرنشان کرد: در بیشتر مدارس و پایگاه های مقاومت بسیج مساجد که میزبانان اصلی برگزاری انتخابات در هر دوره بوده اند، رایانه موجود است و می توان از توان نیروهای جوان دانشجو در این موضوع نیز بهره برداری کرد.

رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: دولت نیز 80 میلیارد ریال برای انجام رایانه ای انتخابات و نصب تجهیزات ویژه ارتباط مرکز با شهرستانها و شهرستانها با بخش ها اختصاص داده است و مدیران دستگاه ها نیز برای برگزاری مناسب انتخابات ملزم شده اند.