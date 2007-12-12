هنر محیطی نادعلیان در چین اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این هنرمند هنر محیطی با سفر به کشور چین در ناحیه ختن در اطراف شهر کنونی ارومچی در شمال غربی چین، گوانجو در جنوب، گویلان در بستر رودخانه لی چیانگ در مسیر 70 کیلومتر بستر این رودخانه بین شهر گویلان و یانشو با حجاری نقش ماهی روی سنگ‌ها هنر محیطی اجرا کرد.

نادعلیان در شهر کوچک یانشو علاوه بر نقش ماهی‌ها نقش‌هایی جدید ملهم از نمادهای شاخص در فرهنگ چینی همچون اژدها را بر صخره‌ها حجاری کرد و خود دلیل انتخاب این نقش‌ها را کثرت کاربرد نقش اژدها در چین و تاثیرپذیری از محیط فرهنگی آن کشور دانست.

مقصد نهایی سفر این هنرمند هنر محیطی شرق چین و بازدید از تنها معبد مانوی در استان فوجی بود که یکی از آثار خود با چهره مانی را به این معبد هدیه کرد. وی در پایان با سفر به منطقه تورپان از نقاشی‌های دیواری مانوی‌ها بازدید و ماهی‌های حجاری‌شده خود را در رودخانه رها کرد.